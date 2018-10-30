Полгода ждут обещанной зарплаты студенты от чиновников и депутатов Бердска

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с предостережением и рассказом о своем опыте работы в администрации Бердска обратился бердский студент Антон Антонов.

-Дело было в начале марта 2018 года, через знакомых со мной на связь вышел Сергей Онищенко, президент благотворительного фонда «Дети — наше будущее!». Он попросил от лица администрации города помощи, собрать команду людей и поработать на выборах при голосовании за место для программы «Комфортная среда». Каждому работнику обещали заплатить по 1000 рублей. Мероприятие шло в тех же помещениях и в то же время, что и выборы президента РФ. К 7 утра потенциальные работники пришли в мэрию. Некоторым на месте сказали, что все работают бесплатно. Несколько человек ушли сразу после этой информации. Когда на тот участок, где работал я, приехал Валерий Бадьин (спикер горсовета Бердска — прим. ред.), я задал ему вопрос в лоб, что происходит? Ответ был с уклоном на то, что буквально на этой же неделе заплатят деньги, все будет хорошо и прочее, — поведал «Курьер. Среда. Бердск» студент Антон.

Он рассказал, что в тот день (18 марта) с 7 утра до 11 ночи на выборах вместе с ним отработали 5 человек. Но денег не было ни через неделю, ни через месяц, ни через полгода. Антон отметил, что он и его коллеги документально подработку не оформляли — поверили представителям власти на слово.

-Все это время были просто отписки, обещания и игнорирование данной ситуации. Ну что, готовы ли вы сказать, что Бердск — город молодежи? Молодежи, которой не платят за работу, не обращают внимания и просто держат за дураков. Для кого-то тысяча рублей это пустяк, а студент на нее может прожить неделю, а то и две, — уверен бердский студент.

«Курьер. Среда. Бердск» обратился к спикеру горсовета Валерию Бадьину с просьбой прокомментировать ситуацию, о которой, как выяснилось, он в курсе.

-Разговор этот был, но я озвучил ту информацию, которую мне преподнес Онищенко (депутат бердского горсовета — прим. ред.) и Захаров (вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству — прим. ред.). Это направление и курирует данную программу. В городском совете депутатов нет ни копейки, на то, чтобы выплачивать кому-либо за такие услуги деньги, — заверил Валерий Георгиевич.

Вице-мэр Владимир Захаров вспомнил события полугодичной давности:

-Эту информацию слышу впервые. Более 100 человек работали на этих выборах. И все на общественных началах. У нас же не все за деньги покупается, есть еще и патриотизм.

«Курьер. Среда. Бердск» не смог оперативно получить комментарий народного избранника Сергея Онищенко, на которого ссылается Антон Антонов. Мы готовы выслушать все стороны.

Подробности — в ближайшее время.