Полгода ждут обещанной зарплаты студенты от чиновников и депутатов Бердска
Пятеро студентов по просьбе депутата работали на выборах по программе «Комфортной среде». Трудовые отношения они не оформляли и обещанную 1000 рублей не получили. Чиновники говорят, что работали за патриотизм.
На некоторых участках принимали избирателей совсем не студенты
В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с предостережением и рассказом о своем опыте работы в администрации Бердска обратился бердский студент Антон Антонов.
-Дело было в начале марта 2018 года, через знакомых со мной на связь вышел Сергей Онищенко, президент благотворительного фонда «Дети — наше будущее!». Он попросил от лица администрации города помощи, собрать команду людей и поработать на выборах при голосовании за место для программы «Комфортная среда». Каждому работнику обещали заплатить по 1000 рублей. Мероприятие шло в тех же помещениях и в то же время, что и выборы президента РФ. К 7 утра потенциальные работники пришли в мэрию. Некоторым на месте сказали, что все работают бесплатно. Несколько человек ушли сразу после этой информации. Когда на тот участок, где работал я, приехал Валерий Бадьин (спикер горсовета Бердска — прим. ред.), я задал ему вопрос в лоб, что происходит? Ответ был с уклоном на то, что буквально на этой же неделе заплатят деньги, все будет хорошо и прочее, — поведал «Курьер. Среда. Бердск» студент Антон.
Он рассказал, что в тот день (18 марта) с 7 утра до 11 ночи на выборах вместе с ним отработали 5 человек. Но денег не было ни через неделю, ни через месяц, ни через полгода. Антон отметил, что он и его коллеги документально подработку не оформляли — поверили представителям власти на слово.
-Все это время были просто отписки, обещания и игнорирование данной ситуации. Ну что, готовы ли вы сказать, что Бердск — город молодежи? Молодежи, которой не платят за работу, не обращают внимания и просто держат за дураков. Для кого-то тысяча рублей это пустяк, а студент на нее может прожить неделю, а то и две, — уверен бердский студент.
«Курьер. Среда. Бердск» обратился к спикеру горсовета Валерию Бадьину с просьбой прокомментировать ситуацию, о которой, как выяснилось, он в курсе.
-Разговор этот был, но я озвучил ту информацию, которую мне преподнес Онищенко (депутат бердского горсовета — прим. ред.) и Захаров (вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству — прим. ред.). Это направление и курирует данную программу. В городском совете депутатов нет ни копейки, на то, чтобы выплачивать кому-либо за такие услуги деньги, — заверил Валерий Георгиевич.
Вице-мэр Владимир Захаров вспомнил события полугодичной давности:
-Эту информацию слышу впервые. Более 100 человек работали на этих выборах. И все на общественных началах. У нас же не все за деньги покупается, есть еще и патриотизм.
«Курьер. Среда. Бердск» не смог оперативно получить комментарий народного избранника Сергея Онищенко, на которого ссылается Антон Антонов. Мы готовы выслушать все стороны.
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Захаров патриот по чём ваш патриотизм сегодня?
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Я был студентом в 90е годы, и сейчас понимаю, что студент, на то он и студент, чтобы им попользоваться, но так не обманывали, могли срезать, отдать через полгода, но чтобы кинуть, прикрываясь патриотизмом, не было такого.
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Себе в карман лучше зачислить .
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В студенчестве подрабатывали везде,даже на разгрузке вагонов и всегда все относились доброжелательно и никогда не обманывали.Позор организаторам,при таком подходе о каком патриотическом воспитании может идти речь?
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Захаров дак вы и работайте за патриотизм. Вон человека шамана пригласите. Он может ещё кого с владимировской пригласит. Хотя там таких дураков нет
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Вице-мэр Владимир Захаров вспомнил события полугодичной давности:
-Эту информацию слышу впервые.
Что-то с памятью у Захарова!! http://www.kurer-sreda.ru/2018/03/19/344303-za-spasibo-i-patriotizm-rabotali-chleny-izbirkoma-na-vyborax-mest-dlya-blagoustrojstva-v-berdske
Тут помню, тут не помню. Настоящий чиновник!! Такие нам нужны!!
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Может эти ребятам песню сочинить и спеть,вот у ребят хор целый
https://www.youtube.com/watch?time_continue=281&v=RCq-qHo_oBQ
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