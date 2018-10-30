Кредит в 70 млн рублей на покрытие долгов берет мэрия Бердска

В понедельник, 29 октября, администрация Бердска объявила аукцион на открытие кредитной линии. Заявки на участие в торгах принимают до 15 ноября. Электронный аукцион состоится 19 ноября.

Как сказано в аукционной документации, Бердск хочет взят в кредит 70 млн рублей «с целью покрытия дефицита бюджета города и погашения долговых обязательств». Деньги заказывает управление финансов и налоговой политики.

— Кредитор открывает заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом единовременной задолженности 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей сроком на 365 дней с даты заключения муниципального контракта. Использование кредитной линии осуществляется любыми суммами в пределах свободного остатка лимита задолженности в течение срока действия муниципального контракта, — говорится в документах закупки.

Погашение кредита осуществляется любыми суммами в течение срока действия кредитной линии по усмотрению заемщика без временных ограничений, штрафов, комиссий и тому подобного. В цену контракта включены все расходы кредитора, связанные с исполнением контракта, в том числе налоги и другие обязательные платежи.

Размер процентной ставки не должен увеличиваться в течение всего срока действия контракта. Взимание дополнительных комиссий и иных платежей, в том числе за открытие и ведение счета, недопустимо. Предоставление кредита в рамках кредитной линии осуществляется без требования о предоставлении обеспечения исполнения обязательств.

Оплата услуг, являющихся предметом контракта, осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным кредитором. Начальная (максимальная) цена контракта: 7 469 000 (Семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч) рублей. Или 10% годовых. Победит тот, кто более других снизит процентную ставку.

Срок оказания услуги — до октября 2019 года.