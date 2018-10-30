Кредит в 70 млн рублей на покрытие долгов берет мэрия Бердска

В понедельник, 29 октября, администрация Бердска объявила аукцион на открытие кредитной линии. Заявки на участие в торгах принимают до 15 ноября. Электронный аукцион состоится 19 ноября.
Как сказано в аукционной документации, Бердск хочет взят в кредит 70 млн рублей «с целью покрытия дефицита бюджета города и погашения долговых обязательств». Деньги заказывает управление финансов и налоговой политики.
— Кредитор открывает заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом единовременной задолженности 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей сроком на 365 дней с даты заключения муниципального контракта. Использование кредитной линии осуществляется любыми суммами в пределах свободного остатка лимита задолженности в течение срока действия муниципального контракта, — говорится в документах закупки.
Погашение кредита осуществляется любыми суммами в течение срока действия кредитной линии по усмотрению заемщика без временных ограничений, штрафов, комиссий и тому подобного. В цену контракта включены все расходы кредитора, связанные с исполнением контракта, в том числе налоги и другие обязательные платежи.
Размер процентной ставки не должен увеличиваться в течение всего срока действия контракта. Взимание дополнительных комиссий и иных платежей, в том числе за открытие и ведение счета, недопустимо. Предоставление кредита в рамках кредитной линии осуществляется без требования о предоставлении обеспечения исполнения обязательств.
Оплата услуг, являющихся предметом контракта, осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным кредитором. Начальная (максимальная) цена контракта: 7 469 000 (Семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч) рублей. Или 10% годовых. Победит тот, кто более других снизит процентную ставку.
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хочет взят в кредит 70 млн рублей «с целью покрытия дефицита бюджета города и погашения долговых обязательств», типа микрозайм, а на кон землицу муниципальную, благо черные лесорубы, лес положили и реализовали
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Нет! Это очень не нормальная практика! Если возник долг, значит надо продавать все служебные машины чиновников, урезать содержание офисов, выдать им проездной пусть катаются на ОТ, зарплаты сократить до МРОТа. Но брать кредит, за который потом ВСЕ будут рассчитываться, на это им право никто не давал!
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Интересно столько денег разворовали, никто их не возвращает, долги растут и к концу года кредит берут.
Такое впечатление складывается, что всё с людей сдерут…
Значит нет в администрации финансиста грамотного, и что
интересно…..год у них заканчивается без убытков???.
Просто нарочно и не придумаешь…..
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Пирамидки строят)
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