250 тысяч фальшивых рублей ФСБ изъяла у молодых людей в Новосибирске

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по фактам незаконного сбыта поддельных банковских билетов и незаконного хранения наркотических средств в крупном размере.

В июле текущего года в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Новосибирской области задержали двоих жителей Новосибирска в возрасте 21 и 22 лет, один из которых был ранее судим за грабеж и кражу. В ходе досмотра автомобиля, на котором передвигались задержанные, правоохранители обнаружили и изъяли 51 банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 тысяч рублей. Проведенная экспертиза установила, что изъятые банкноты не изготовлялись в ФГУП «Госзнак». Кроме того, при проведении обследования места жительства одного из фигурантов оперативные сотрудники обнаружили наркотические средства синтетического происхождения массой около 19 граммов. Выяснилось, что наркотики подозреваемые хранили для личного употребления.

В ходе предварительного следствия было установлено, что мужчины получили фальшивые банкноты посредством службы курьерской доставки от неустановленного лица, после чего в целях дальнейшего сбыта перенесли купюры в машину.

В настоящее время следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области фигурантам предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд города Новосибирска.

Источник: 54.мвд.рф