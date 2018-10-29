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Наказала штрафом и демонтажем торговой точки продавца фруктов мэрия Бердска

Чиновники не признали, что торговая точка установлена незаконно. После прокурорской проверки торговое место по адресу: ул. Островского, 170 ликвидировали.

29.10.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск. Нет комментариев
 
Наказала штрафом и демонтажем торговой точки продавца фруктов мэрия Бердска

В Бердске много торговых точек по продаже фруктов и овощей

Трижды обращался в прокуратуру, мэрию и депутату избирательного округа житель Бердска Вячеслав (опасаясь за свою жизнь, мужчина попросил не называть свое настоящее имя — прим. ред.). Интерес бердчанина вызвал нестационарный объект торговли возле дома № 170 по улице Островского.

В мае этого года депутат избирательного округа Жанна Теличко обратилась запросом в мэрию Бердска с просьбой пояснить, на законном ли основании торговец фруктов и овощей осуществляет свою работу.  Бердские чиновники заверили, что нестационарный объект торговли размещен в соответствии с утвержденной схемой размещения таковых. При этом период функционирования НТО — ежегодно с апреля по октябрь.

Как выяснилось, в мае 2018 года сотрудники бердской администрации даже выезжали на торговую точку и предупреждали продавца, что прилегающую территорию стоит привести в надлежащий порядок в течение двух недель. А также запретили производить разгрузку товара с заездом на газон либо тротуар. Из следующего ответа чиновников Вячеславу следует, что собственник НТО провел уборку прилегающей территории, засыпал ее щебнем, устранил повреждение газона и сформировал цветочные клумбы.

Все же Вячеслав обратился с заявлением в прокуратуру города с информацией о том, что земельный участок для торговой точки предоставлен без проведения конкурсных процедур. Прокуратура эту информацию проверила и выяснила, что утвержденная схема НТО предусматривает место размещения нестационарного торгового объекта в районе дома № 170 по улице Островского для реализации продовольственных товаров только без земельного участка. Прокурорская проверка показала, что нынешний собственник торговой точки разместил ее на муниципальном земельном участке самовольно.

—  Владелец павильона обязан устранить выявленные нарушения. В случае отказа добровольно устранить нарушения закона — освободить земельный участок или заключить договор на размещение НТО по результатам проведения аукциона, администрацией города Бердска будут приняты мера к понуждению владельца павильона в судебном порядке освободить земельный участок, — сообщили в прокуратуре Бердска.

В последней отписке Вячеславу чиновники подтвердили, что право на размещение земельного участка торговцу предоставлено, но без земельного участка. С июля этого года мэрия Бердска начала проводить открытый аукцион № 4 на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города.

-По итогам контрольных мероприятий хозяйствующий субъект, установивший самовольно нестационарный объект, привлечен к административной ответственности. Павильон демонтирован, хозяйствующему субъекту разъяснен порядок размещения НТО на территории города, — пояснили в мэрии Бердска Вячеславу.

«Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что аукцион состоялся 27 сентября, однако спорное место в аукционе заявлено так и не было.


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