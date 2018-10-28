Со 100-летием ВЛКСМ!

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История не должна переписываться. Все исторические события и факты должны оставаться неизменными. 29 октября 2018 года исполняется СТО лет со дня создания комсомола в СССР. Это одно из самых массовых молодежных объединений в Советском Союзе. Комсомольцами были почти все юноши и девушки государства. Это исторический факт. Это наша история. И ни кто не в праве его изменить.

Комсомол воспитывал молодежь в духе патриотизма, любви к родине, народу, семье. А это так было необходимо в воспитании молодежи.

Как у бывшего комсомольца, награжденного Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ «За отличные показатели в боевой и политической подготовке» во время службы в Советской армии, появилось большое желание поздравить нас всех бывших комсомольцев со СТОЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ создания комсомола в СССР. Умершим вечная память, а живым Мира, Любви, Здоровья, Удачи..