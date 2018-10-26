6 млрд рублей вернут в виде налоговых вычетов налогоплательщикам Новосибирской области

По состоянию на 1 октября 2018 года в налоговые органы Новосибирской области поступило 215,6 тыс. деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), что на 18,4 тыс. деклараций больше, чем было получено по состоянию на 1 октября 2017 года.

Из представленных в 2018 году деклараций:

— в 138,9 тыс. деклараций физические лица заявили право на имущественные налоговые вычеты в связи с приобретением жилья;

— в 58,8 тыс. деклараций заявлено право на социальные налоговые вычеты;

— в 30,1 тыс. деклараций заявлено право на имущественные налоговые вычеты, связанные с продажей имущества;

— в 1,8 тыс. деклараций заявлено право на профессиональные налоговые вычеты;

— в 1,2 тыс. деклараций физические лица заявили право на инвестиционный налоговый вычет.

Общая сумма налога, заявленная налогоплательщиками к возврату из бюджета в представленных декларациях, составила 6 млрд рублей, что на 15% превышает сумму налога, заявленную к возврату из бюджета по состоянию на 01.10.2017.

Начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области Ирина Демиденко напоминает: налог на доходы физических лиц уплачивается налогоплательщиком со всех видов доходов, например, с доходов в виде зарплаты, от продажи имущества, с сумм выигрыша в лотерею, от сдачи имущества в аренду и др. Налоговый вычет – это сумма, которая уменьшает размер дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог.

Поступление НДФЛ в бюджет по итогам 9 месяцев 2018 года налоговыми органами Новосибирской области обеспечено в размере 37,5 млрд руб. Рост поступлений НДФЛ по сравнению с аналогичным периодом – на 10,6 %, сообщили в пресс-службе УФНС по НСО.