За «резиновые офисы» ввели уголовную ответственность в России

Госдума окончательно приняла поправки в Уголовный кодекс о введении уголовной ответственности за фиктивную регистрацию мигрантов в «резиновых офисах».

За фиктивную постановку на учет мигрантов предусмотрен штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Кроме того, могут быть назначены принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок. При этом нарушителей предполагается лишать права занимать определенные должности.

Примерно пять лет назад парламентарии установили санкции за создание «резиновых квартир». Тогда мигрантами стали «заселяться» нежилые помещения.

— Мы увидели, что, к сожалению, юридические лица начали злоупотреблять и на 34 квадратных метрах умудрялись регистрировать тысячи иностранных граждан, которые, естественно, там не намеревались и не могли проживать, — отметила автор поправок, вице-спикер ГД Ирина Яровая.

Проблема особенно актуальна для нашей страны, ведь Россия весьма привлекательна для мигрантов — каждый год они прибывают в количестве 12 млн человек. При этом фиктивная регистрация — это реальная угроза безопасности, отметила парламентарий. Ведь «это всегда фактор неизвестности», при котором нельзя исключать, что приезжий прибыл в РФ с преступными целями (возможно, и с террористическими).

Под фиктивной регистрацией понимается предоставление недостоверных сведений и документов, регистрация без намерения проживать и без фактического проживания, либо регистрация по адресу юридического лица, с которым данный субъект, иностранный гражданин не находится в трудовых отношениях.

Изменения с одной стороны защищают законные права и интересы граждан РФ, а с другой — законопослушных мигрантов.

Источник: РГ