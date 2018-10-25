КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю в новом доме с отличным ремонтом!
Продам 2-комнатную квартиру
продам 2-х т.8913 382-3640
Продам 3-ю
Продам 3-ю
Продам Ключевая 880.00 89130110664
Продам 3-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Сломала шейку бедра «выпавшая» из автобуса старушка в Бердске

Ломался 4 раза за месяц изувечивший российских болельщиков эскалатор в метро Рима

Не построят многоквартирный дом под видом частного в Бердске

Впервые в России новую методику имплантации кардиостимулятора применили хирурги Новосибирска

«Курьер. Среда. Бердск» стал официальным вестником мэрии

Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Отказаться от пенсии теперь имеет право депутат Госдумы

Тонну мяса ежемесячно привозит бизнесмен в собачий приют «Надежда» Бердска

За «резиновые офисы» ввели уголовную ответственность в России

67 млн рублей на погашение кредиторки дали из бюджета КБУ Бердска

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


«Ростелеком» обеспечил доступ к цифровой медицине сельским больницам Сибири

«Ростелеком» завершил работы по организации точек доступа в интернет для 298 лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) семи сибирских регионов.

25.10.2018 Нет комментариев
 
«Ростелеком» обеспечил доступ к цифровой медицине сельским больницам Сибири
В рамках первого этапа федерального проекта 2018 года компания построила до сельских больниц больше двух тысяч километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Таким образом медперсонал имеет возможность пользоваться цифровыми решениями в сфере здравоохранения, а пациенты – получать качественную медицинскую помощь.
В Омской области компания обеспечила доступность интернета для 93 медицинских учреждений. Протяженность трассы ВОЛС составила почти 866 километров. В Новосибирской области «Ростелеком» в рамках первого этапа федеральной программы организовал точки интернет-доступа в 80 сельских больницах, в Кемеровской области – в 73, построив в этих регионах около 503 и 370 километров линий связи.
В остальных четырех регионах – Красноярском крае, Бурятии, Томской области и Алтайском крае – компания в общей сложности ввела в эксплуатацию точки доступа для подключения скоростного интернета в 52 ЛПУ, для этого потребовалось протянуть 378 километров оптоволокна.

Программа 2018 года по обеспечению скоростным интернетом ЛПУ (не менее 10 Мбит/с) состоит из трех этапов. В общей сложности до декабря «Ростелеком» построит свыше девяти тысяч километров до 1096 участковых и районных больниц, поликлиник и врачебных амбулаторий во всех 12 субъектах СФО.
«Инфраструктура для больниц, которую мы строим, на самом деле измеряется не в километрах линий связи и не в скорости передачи данных в интернет. По большому счету, выполняя федеральную программу интернетизации медучреждений, мы помогаем государству строить новый формат российского здравоохранения, – отметил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. – Интернет делает общедоступной телемедицину, внедрение информационных систем, использование цифрового диагностического оборудования, то есть, выводит медицинскую помощь населению на новый качественный уровень».
С учетом выполненных работ в 2017 году, «Ростелеком» по федеральной программе обеспечит доступность интернета 1445 медучреждениям в Сибири в населенных пунктах от 500 человек. Общая протяженность построенных за два года линий связи составит порядка 10 тысяч 600 километров.

Справка: Масштабная интернетизация российских больниц и поликлиник стала одним из поручений Владимира Путина. Задача программы – в течение 2017-2018 годов подключить все медучреждения к скоростному интернету. «Ростелеком» постановлением правительства назначен единственным исполнителем осуществляемых Минкомсвязью России закупок по подключению медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к интернету. До момента выхода поручения президента РФ к интернету уже были подключены порядка 60 процентов медицинских организаций страны.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Сломала шейку бедра «выпавшая» из автобуса старушка в Бердске Ломался 4 раза за месяц изувечивший российских болельщиков эскалатор в метро Рима Не построят многоквартирный дом под видом частного в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика