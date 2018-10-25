«Ростелеком» обеспечил доступ к цифровой медицине сельским больницам Сибири

В рамках первого этапа федерального проекта 2018 года компания построила до сельских больниц больше двух тысяч километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Таким образом медперсонал имеет возможность пользоваться цифровыми решениями в сфере здравоохранения, а пациенты – получать качественную медицинскую помощь.В Омской области компания обеспечила доступность интернета для 93 медицинских учреждений. Протяженность трассы ВОЛС составила почти 866 километров. В Новосибирской области «Ростелеком» в рамках первого этапа федеральной программы организовал точки интернет-доступа в 80 сельских больницах, в Кемеровской области – в 73, построив в этих регионах около 503 и 370 километров линий связи.В остальных четырех регионах – Красноярском крае, Бурятии, Томской области и Алтайском крае – компания в общей сложности ввела в эксплуатацию точки доступа для подключения скоростного интернета в 52 ЛПУ, для этого потребовалось протянуть 378 километров оптоволокна.

Программа 2018 года по обеспечению скоростным интернетом ЛПУ (не менее 10 Мбит/с) состоит из трех этапов. В общей сложности до декабря «Ростелеком» построит свыше девяти тысяч километров до 1096 участковых и районных больниц, поликлиник и врачебных амбулаторий во всех 12 субъектах СФО.

«Инфраструктура для больниц, которую мы строим, на самом деле измеряется не в километрах линий связи и не в скорости передачи данных в интернет. По большому счету, выполняя федеральную программу интернетизации медучреждений, мы помогаем государству строить новый формат российского здравоохранения, – отметил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. – Интернет делает общедоступной телемедицину, внедрение информационных систем, использование цифрового диагностического оборудования, то есть, выводит медицинскую помощь населению на новый качественный уровень».

С учетом выполненных работ в 2017 году, «Ростелеком» по федеральной программе обеспечит доступность интернета 1445 медучреждениям в Сибири в населенных пунктах от 500 человек. Общая протяженность построенных за два года линий связи составит порядка 10 тысяч 600 километров.

Справка: Масштабная интернетизация российских больниц и поликлиник стала одним из поручений Владимира Путина. Задача программы – в течение 2017-2018 годов подключить все медучреждения к скоростному интернету. «Ростелеком» постановлением правительства назначен единственным исполнителем осуществляемых Минкомсвязью России закупок по подключению медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к интернету. До момента выхода поручения президента РФ к интернету уже были подключены порядка 60 процентов медицинских организаций страны.