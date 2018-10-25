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Тонну мяса ежемесячно привозит бизнесмен в собачий приют «Надежда» Бердска

Другие предприниматели снабжают кошек наполнителем и сухим кормом. Построены новые вольеры и будки. Все это благодаря общественникам.

25.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Тонну мяса ежемесячно привозит бизнесмен в собачий приют «Надежда» Бердска

Общественная палата взяла под опеку приют для бездомных животных

Один из проектов Общественной палаты Бердска — помощь приюту для бездомных животных «Надежда».

Профильный комитет ОП, в частности Евгений Балыбин и Наталья Слесарева, в конце прошлого года сообщили, что есть вопросы в бердском собачьем приюте, которые требуют помощи в решении.

В марте текущего года глава города Евгений Шестернин, начальник УЖКХ Владимир Захаров и представители Общественной палаты провели в «Надежде» первый рейд, озвучили на заседании бердских общественников 24 октября. Посмотрели состояние дел, проанализировали, чем могут помочь.

— Результатом этого выезда стало создание попечительского совета приюта «Надежда», где сегодня работают наши коллеги, в том числе и я. За полгода работы привлечено около 400 тыс. рублей благотворительных средств. На пожертвования выложено более 100 кв. метров напольной плитки, построено большое количество вольеров и будок. Если кто-то сегодня зайдет, то приют не узнает. Мы помогли организовать поставку мяса от спонсора — 1 тонну ежемесячно. Мы полностью закрыли эту проблему. На сегодняшний день нашли спонсоров, которые привозят кошачий наполнитель и недавно привезли 600 кг сухого корма «Пурина». Есть предприниматели, которые привезли кирпич на перегородки. Есть предприниматель, который бесплатно снабжает раствором. В приюте активно работают волонтеры на строительстве вольеров и будок, — отметила глава ОП.


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