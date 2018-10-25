Впервые в России новую методику имплантации кардиостимулятора применили хирурги Новосибирска

Уникальную операцию впервые в России провели кардиохирурги Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Новый метод, получивший название гисиальная стимуляция, основывается на том, что электрические импульсы вызывают сокращение сердце почти идентичное природному. Используя специальный проводящий электрод, контролируя процесс при помощи рентгена, хирурги подводят электрический импульс кардиостимулятора в нужный участок сердца – в пучок Гиса. При этом пациент остается в сознании, и врач по его контрольным ответам о самочувствии может окончательно отрегулировать работу кардиостимулятора.

В данных операциях нуждаются, прежде всего, люди, страдающие брадикардией. Кардиостимулятор помогает отрегулировать пульс до нужных показателей и зафиксировать его. Операция атравматична и проводится малоинвазивным способом под местной анестезией

Уникальная методика позволяет избавиться от негативных эффектов, возникающих при стандартной имплантации электрокардиостимулятора.

Новую методику по имплантации электрического кардиостимулятора новосибирские хирурги применили первые в России. На сегодняшний день в Новосибирском областном клиническом кардиодиспансере сделано уже шесть операций.