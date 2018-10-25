Сломала шейку бедра «выпавшая» из автобуса старушка в Бердске

Получила тяжелую травму на остановке «Универмаг» 17 октября 81-летняя пенсионерка в Бердске.

— Моя бабушка, Надежда Алексеевна Михайлова, на остановке «Универмаг» садилась в автобус № 1 по направлению к Военному городку. Было это 17 октября в районе обеда. Когда бабушка поставила одну ногу на ступеньку, автобус тронулся. Бабушка упала из автобуса на асфальт. Люди закричали и в автобусе, и на остановке, водитель остановился и сразу вышел из салона. Увидев такую ситуацию, он сказал: «Я вас не заметил». Затем он сообщил о случившемся в МУП «Бердское автотранспортное предприятие» и поехал дальше по своему маршруту. Люди вызвали скорую помощь. Бабушка позвонила маме (то есть своей дочери), которая в это время находилась недалеко от остановки. Приехала «скорая», подошла моя мама. Дальше больница, рентген и заключение «закрытый перелом шейки правой бедренной кости со смещением». Наложили гипс. Приехали представители МУП. Провели беседу. Хочется выразить им благодарность за помощь при транспортировке бабули до дома.

Ситуация казалась ясной, пока я не позвонила директору бердского автотранспортного предприятия Елене Викторовне Бороздиной. Беседа была быстрой, так как Елена Викторовна была твердо уверена в том, что пожилая женщина пыталась войти в закрытую дверь двигающегося автобуса, который уже даже включил сигнал поворота. При этом обвинила меня в том, что я хочу нажиться на этой ситуации, — рассказала 23 октября «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Хасанова.

Надежда Михайловна теперь полностью обездвижена. 1 ноября близкие собираются везти ее в НИИТО. Только за анализы им придется заплатить порядка 35 тыс. рублей. Сама операция обойдется почти в 10 раз дороже. Но не факт, что старушке эту операцию будут делать. Все зависит от того, позволит ли состояние здоровья.

По словам внучки пострадавшей бердчанки, когда Надежде Алексеевне вызвали скорую помощь, к ней подошел мужчина и подал записанный на листке свой номер телефона. Но в суматохе листок потерялся. Родные бабушки перетрясли все вещи, но листок этот так и не нашли.

Родственники пенсионерки написали заявление в бердскую горадминистрацию и намерены обращаться в суд, чтобы «восстановить справедливость». Поэтому они просят откликнуться очевидцев произошедшего.

О данном происшествии в бердской горадминистрации известно. По словам начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной, все пассажиры, в том числе муниципальных автобусов, застрахованы. На всех автобусах оформлено страхование жизни и здоровья пассажиров. В случае наступления страхового случая, необходимо подавать документы в страховую компания, отметила Нятина.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Бороздина, бабушка упала на остановке, в салон автобуса она даже не вошла.

— Пенсионерка мне позвонила. Я у нее спросила: вы упали в автобусе? Она ответила, что в автобус не вошла. Когда она упала, автобус уже включил поворот, закрыл двери и отъезжал от остановки. И тому есть свидетели. Я так понимаю, что она пыталась автобус догнать. Женщина грузная, с палочкой. Когда бабушка приехала в приемный покой, туда приехали и наши специалисты, чтобы выяснить обстоятельства дела, она сказала, что упала на улице. Зафиксировано, что это бытовая травма. Внучка позвонила мне и спросила: «Вы собираетесь что-то решать?» А что решать? Было бы это падение пассажира в автобусе, тогда бы выдали все реквизиты, у нас каждый пассажир застрахован на 2 млн рублей. Опять спрашиваю: бабушка ваша в автобусе упала? Отвечает, что в автобусе. Я парирую: не лукавьте, разговаривайте с бабушкой. У нас есть телефоны пассажиров, которые были очевидцами произошедшего, — описала ситуацию Бороздина.

По словам Елены Викторовны, она предложила родным пенсионерки встретиться и выяснить, как на самом деле все произошло, но внучка пенсионерки отказалась, заявив, что она не собирается опускаться до такого уровня, чтобы приезжать в БАТП.

— Пару дней назад мне позвонила сама пострадавшая бабушка. Я спрашивают: Вы в автобусе упали? Она отвечает, что нет, в него не вошла. Интересуюсь: к нам вопрос какой? Говорит, что ей нужны 300 тыс. рублей на операцию. Объясняю, что если бы все произошло в автобусе, я бы принесла извинения, отправила бы ее в страховую компанию — мы за это платим, — отметила начальник БАТП.

Елена Викторовна подтвердила, что заявила в разговоре с внучкой бабушки, что если она не готова общаться и выяснять обстоятельство дела, то попросту хочет нажиться на данной ситуации.

Как сообщила Бороздина, у них уже не однажды были ситуации, когда уже дознаватели выясняют, что никаких падений в автобусе не было. Как-то бердчанка заявила, что упала в автобусе и получила травму, но почему-то водителю об этом не сказала. Стали выяснять, оказалось, что она даже не ехала в этом автобусе.

Если вы были свидетелем происшествия с бабушкой на остановке «Универмаг», звоните по тел.: 89139341009 (Наталья), 89139413714 (Елена).