Путин: прорыв в экономике зависит от эффективности региональных властей

24 октября в Москве полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло принял участие в заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провёл глава государства.

Владимир Путин отметил: «В предстоящие годы мы должны совершить настоящий прорыв в экономике, инфраструктуре, технологиях, науке и социальной сфере. Прежде всего, чтобы обеспечить благополучие и новое качество жизни граждан России, широкие возможности для самореализации каждого человека, в целом укрепить конкурентоспособность страны, добиться лидерства в тех сферах, которые, безусловно, определят будущее и России, и всего мира». «Это без всякого преувеличения исторические задачи», – подчеркнул он.

По словам главы государства, в достаточно сжатые сроки проведена серьезная работа, подготовлены национальные проекты, в которых обозначены целевые показатели и практические механизмы их достижения, объемы финансирования. В настоящее время важно создать систему мониторинга исполнения нацпроектов и программ, которая будет обеспечивать содержательный контроль их реализации. Необходимо сформировать эффективный механизм обратной связи, чтобы граждане были непосредственными участниками проектов развития. Кроме того, следует шире использовать накопленный опыт гражданского контроля, добавил Владимир Путин, сообщили в сибирском окружном информационном центре.

«Успех национальных проектов и программ в значительной степени зависит от эффективной работы регионов. Именно региональным управленческим командам предстоит сыграть главную роль в решении конкретных, практических задач по таким направлениям, как образование, здравоохранение, повышение доступности жилья, улучшение экологической ситуации, а также поддержка деловой активности, рост производительности труда, да и по многим другим направлениям», – сказал глава государства.

Правительству Российской Федерации с учётом предложений субъектов Федераций следует детализировать национальные проекты, отметил Президент России. Каждый субъект Федерации должен видеть свое место в программах развития, чётко понимать свои содержательные задачи. Также необходимо своевременно довести софинансирование до регионов и проконтролировать дальнейшее целевое использование этих средств.

«Наши проекты не федеральные, не региональные, а именно национальные, что предполагает консолидацию усилий всех уровней и ветвей власти, представителей гражданского общества и, конечно же, бизнеса», – отметил Владимир Путин.

Глава государства обратил внимание на то, что решая задачи развития, нужно привлекать технологии, специалистов, выстраивать кооперационные цепочки, «использовать все лучшее, что есть в мире». Однако, очевидно, что двигаться вперед Россия должна опираясь на собственную технологическую, кадровую, производственную базу. В этой связи необходимо в короткие сроки определить, какие виды машин, оборудования и технологий потребуются для реализации нацпроектов, какие производства и центры компетенции нужно будет дополнительно создать, а Внешэкономбанку, другим институтам развития – предусмотреть их финансирование.

Также, с учётом задач национальных проектов, со следующего учебного года следует скорректировать программы кадровой подготовки и планы приёма в учреждения среднего и высшего профессионального образования.

В течение шести лет на реализацию национальных проектов из всех источников предполагается направить около 28 триллионов рублей. «От того, каких результатов мы достигнем, зависит благополучие людей и без всякого преувеличения – будущее нашей страны, будущее России. Мы обязаны осуществить намеченные планы», – подчеркнул президент Российской Федерации.