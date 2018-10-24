Резко вырастут штрафы за продажу сигарет детям в России

Правительство готовит заключение на антитабачные поправки депутатов из Ленинградской области.

Повышение штрафов за продажу сигарет несовершеннолетним поддержало Министерство здравоохранения. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе ведомства. Правительство готовит заключение на законопроект депутатов Ленинградской области о повышении таких санкций в 10 раз: для физических лиц до 50 тыс. рублей, для юридических — до 500 тыс. рублей. Минпромторг еще не сформировал своей позиции: ведомство считает, что сначала необходимо проанализировать правоприменительную практику по таким нарушениям. В Госдуме согласны, что за продажу сигарет несовершеннолетним стоит жестко наказывать.

Минздрав считает необходимым увеличить штрафы за продажу табачных изделий детям, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Министерство участвует в подготовке заключения кабмина на законопроект Ленинградского законодательного собрания. Его депутаты предложили поправки в статью 14.53 КоАПа «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией». В ней сказано, что за продажу сигарет несовершеннолетним грозит наказание в виде штрафа для физлиц — максимум 5 тыс. рублей и для юрлиц — максимум 50 тыс. рублей. Парламентарии настаивают на том, что эти суммы следует увеличить в 10 раз. Законопроект был направлен в Госдуму в июле, уточнила в беседе с «Известиями» пресс-секретарь председателя заксобрания Ленинградской области Ксения Соболева.

— Несмотря на установленный законодательством запрет на продажу табака несовершеннолетним, многие подростки продолжают курить, а следовательно, покупать табак, — отметили в пресс-службе Минздрава. — Совершенствование законодательства, а также системы контроля в этой области не вызывает сомнений. Учитывая степень общественной опасности и последствий данного правонарушения, Минздрав поддерживает увеличение наказаний за продажу табака несовершеннолетним.

Но только рост штрафов не может полностью решить проблему распространения табака среди детей, подчеркнули в пресс-службе ведомства. При этом там отметили, что предлагаемая мера способна снизить число незаконных продаж: такой вывод можно сделать исходя из практики ужесточения наказания за иные административные правонарушения.

При рассмотрении вопроса об увеличении штрафов нужны статистические данные, подтверждающие необходимость предлагаемых изменений, заявили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга. Там отметили, что в том числе речь идет и о динамике привлечения к административной ответственности за несколько лет. Соответствующими данными располагают органы, выписывающие штрафы. В ведомстве уточнили, что в настоящее время Роспотребнадзор прорабатывает проект заключения правительства на законопроект ленинградских депутатов, в Минпромторг он еще не поступал. В Роспотребнадзоре на запрос «Известий» не ответили.

Ужесточение наказаний за продажу сигарет несовершеннолетним поддерживает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. «Известиям» он сказал, что подобные санкции должны сравняться с теми, которые сейчас применяют за распространение наркотиков: такие деяния караются по Уголовному кодексу. «Ежегодно около 600 тыс. человек в стране умирают от последствий табакокурения», — отметил он.

Исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков отметил, что по данным проведенного в России глобального исследования по употреблению табака среди молодежи в возрасте 13–15 лет, половине курящих возраст не помешал купить сигареты. При этом почти все приобрели их в магазине.

— Это означает, что правила торговли табачными изделиями системно нарушаются, чему способствует в том числе небольшой размер штрафов, установленный для продавцов торговых точек, — подчеркнул Виктор Зыков.

Начало курения детьми — это предмет особой обеспокоенности, поскольку сигареты по своей природе быстро вызывают зависимость, добавили в Минздраве. Там уточнили, что более 90% курильщиков приобщаются к табакокурению до 18 лет. По данным Всемирной организации здравоохранения, вероятность развития зависимости отчасти определяется возрастом. Дети младше 15 лет, которые пробуют сигареты, примерно в каждом втором случае становятся зависимыми от никотина.

Источник: iz.ru