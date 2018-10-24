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Колумбайн: у мамы-сектантки и папы-алкоголика не вырастет «зайка»

Культуролог Елена Большакова размышляет о том, что повлияло на керченского стрелка. (МНЕНИЕ)

24.10.2018 Автор: Елена Большакова, культуролог Фото: Кадр с камеры Один комментарий
 
Колумбайн: у мамы сектантки и папы алкоголика не вырастет зайка

Подозреваемый Владислав Росляков, вооружённый ружьём, спускается по лестнице. Съёмка камеры видеонаблюдения, 17 октября 2018 года

Когда мать в секте, а отец – алкоголик, трудно ожидать, что сын вырастет лапочкой и зайкой.
Пока всю неделю после взрыва и расстрела учеников в Керчи политики пиарились на крови и предлагали запретить игры (привет несуществующей «Доке-2»), музыку, интернет и воздух одновременно, я просто сидела и вспоминала свою юность.

В 13 и 17 лет я пережила два теракта: сначала взрыв жилого дома, а затем смертниц на «Крыльях», так что пострадавших учащихся очень понимаю. И в этом же возрасте я лишилась сразу нескольких друзей из-за того, что им промыли мозги в сектах.

Привели в секту моих приятелей их же родители. До этого были «ребята как ребята»: общались, тусовались, интересовались противоположным полом… Но за считанные недели произошла рачительная перемена. Сначала они стали совершенно иначе одеваться: свои яркие молодежные прикиды они сменили на костюмчики в стиле «я – мамкин ботаник», а затем я заметила изменения в речи и поведении. Они смотрели на говорящего, но не видели его. Им было все равно, что происходит с общими знакомыми, их не интересовали песни и клипы ранее любимых групп. Они даже разлюбили компы (снова привет «Доке-2», загуглите этот мем, не поленитесь), хотя компьютеры в те далекие времена считались настоящим сокровищем, т.к. были не у всех. Зато, как только подростки начинали вещать о своем боге, их взгляд озарялся странным и жестоким блеском, они будто впадали в проповеднический транс…

Стоит ли говорить, что я очень быстро поняла, что их не переубедишь, им не поможешь… Помню, с какой злостью я бегала в районную библиотеку (вместо концертов, клуба поэзии и прогулок) и писала доклады о сектах для школьных круглых столов. После подходили учителя, благодарили: мол, а мы и не знали, что эта беда докатилась и до нашего городка… Но что могла сделать одна школьница против мафии, под видом «слова господня» отжимающей квартиры у старушек?

А потом, уже ближе в середине 2000-х, с сектами начали немножечко бороться наверху. Правда, как-то медленно, показушно и очень неохотно. К примеру, «Свидетелей Иеговы» незаконными на территории РФ признали по суду лишь в апреле 2017 г. Вдумайтесь, всего полтора года назад!

И все же в керченской трагедии я виню не иеговистов, нет, хотя сейчас об этом кричат на каждом углу. Мне очевидно другое. Когда мать – религиозная фанатичка, а отец – алкоголик, трудно ожидать, что сын вырастет лапочкой и зайкой.

Это больно признавать, но в большинстве подростковых кровавых бань виноваты родители. Не школа, не стрелялки, не рок и даже не эти «страшные-ужасные» соцсети. Просто мама с папой с головой ушли от своих проблем в иллюзорные миры — и научить сына решать его проблемы без оружия было некому.

Мир – он большой и разный. Да, временами суровый. Да, с конфликтами, не всегда здоровым обществом и часто жестокими одноклассниками. Но именно семья должна была напитать ребенка любовью. Научить его радоваться, уважать других, видеть вокруг что-то хорошее, а с плохим бороться законными методами. Должна была. Но – не научила.

Керченский стрелок озверел именно от наплевательского отношения родителей. Если тебя не любят и не понимают в семье, если матери важнее класть поклоны, а отцу – прикладываться к бутылке, если в итоге они развелись, а Родной Очаг давно потух – то уже и всего мира не жаль.

Папа с мамой не заметили, что ребенок замыкается в себе и постепенно сходит с ума. Проморгали. Не повели к специалисту. А заметили бы – может, ему бы помогло своевременно начатое лечение. Да, жизнь на таблетках, а то и в психушке – наверняка не сахар, но тогда хоть однокурсники остались бы живы. И он сам, кстати, тоже. Но родители были слишком поглощены собой, чтобы услышать первые звоночки и принять меры.

И пока самые близкие люди равнодушны к своим детям, колумбайны будут на повестке дня.

P.S. А когда вы, вот лично вы общались со своим ребенком? Когда обнимали его не за оценки, а просто так, потому что он вам дорог? Еще не поздно это сделать прямо сейчас!


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Виноваты не только родители — не надо передергивать.
    Но родители могли это предотвратить, если бы больше занимались детьми и уделяли время на решение их проблем.

    Thumb up 3 Thumb down 2

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