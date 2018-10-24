Стрелять косуль охотники в лесах Новосибирской области начнут с 1 ноября

В правительстве Новосибирской области состоялось торжественное вручение 100-тысячного охотничьего билета, удостоверяющего право на охоту.
Замена охотничьих билетов на билеты единого федерального образца началась в регионе в 2011 году, сообщили ц пресс-службе областного правительства.
Сегодня, 24 октября, из рук заместителя губернатора охотничий билет получил его 100-тысячный обладатель. Александр Дубовицкий пожелал ему удачи и отметил, что настоящий охотник должен также быть настоящим защитником природы, любить и беречь ее.
Охотничий билет в Российской Федерации – это официальный документ, удостоверяющий право на охоту, без ограничения срока и территории его действия. Он имеет учётные серию и номер.
Для справки
Напомним, что в Новосибирской области сроки охоты на косулю сибирскую установлены с 1 ноября по 15 декабря 2018 года, сроки охоты на лося с 15 ноября по 31 декабря 2018.
Сезон охоты на водоплавающую, боровую дичь и ворону серую стартовал с 1 сентября и продлится до 15 ноября, на тетерева – до 31 января 2019 г. Сроки охоты на глухаря с 1 октября по 31 декабря 2018 г. (только на самцов данного вида).
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Сложные чувства по этому поводу…
С одной стороны жалко оленей… Такие милые…
С другой стороны—тааакие вкусные…..
Приходится себя утешать мыслью, что они-это хоть и красивая, трогательная, но-ЕДА.
Кошерная, халяльная, правильная еда!
(веганы, не истерите, просто идите на другую ветку))))
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