500 тыс. рублей потратят на закупку соли для дорог Бердска

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«120 тонн технической соли для борьбы с гололедицей»
Которые высыпают на дороги города Бердска, как и все предыдущие годы, перемешают со снегом и грязью на дорогах и вывалят под корни деревьев и кустов на газоны. Потом искренне будут удивляться, почему все деревья вдоль автодорог умирают стахановскими темпами, а новые саженцы сгорают на корню? Может, сглазил кто? Или климат деревьям не подходит? Все намного проще! На солончаках ничто, никогда, нигде не растет!
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Прощайте новые сапожки…Соль кожу отлично съедает..
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