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500 тыс. рублей потратят на закупку соли для дорог Бердска

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500 тыс. рублей потратят на закупку соли для дорог Бердска

ЦМУ объявил аукцион на приобретение 120 тонн технической соли для борьбы с гололедицей.

24.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
500 тыс. рублей потратят на закупку соли для дорог Бердска

Зимние скользкие дороги необходимо посыпать для безопасности водителей и пешеходов

Информацию о проведении аукциона на закупку технической соли (галита) 22 октября разместил Центр муниципальных услуг (ЦМУ) из Бердска.

ЦМУ планирует закупить 120 тонн галита. Начальная цена контракта 504 тыс. рублей. Аукцион состоится 2 ноября. После подписания контракта победитель торгов должен поставить товар в течение 5 календарных дней.

К участию в закупке допускаются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.

Техническая соль, смешанная с песком, пойдет зимой на посыпку бердских дорог.


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(2) Комментариев

  1. После нас хоть потоп?

    «120 тонн технической соли для борьбы с гололедицей»

    Которые высыпают на дороги города Бердска, как и все предыдущие годы, перемешают со снегом и грязью на дорогах и вывалят под корни деревьев и кустов на газоны. Потом искренне будут удивляться, почему все деревья вдоль автодорог умирают стахановскими темпами, а новые саженцы сгорают на корню? Может, сглазил кто? Или климат деревьям не подходит? Все намного проще! На солончаках ничто, никогда, нигде не растет!

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  2. Инна

    Прощайте новые сапожки…Соль кожу отлично съедает.. 8)

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