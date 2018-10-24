500 тыс. рублей потратят на закупку соли для дорог Бердска

Информацию о проведении аукциона на закупку технической соли (галита) 22 октября разместил Центр муниципальных услуг (ЦМУ) из Бердска.

ЦМУ планирует закупить 120 тонн галита. Начальная цена контракта 504 тыс. рублей. Аукцион состоится 2 ноября. После подписания контракта победитель торгов должен поставить товар в течение 5 календарных дней.

К участию в закупке допускаются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.

Техническая соль, смешанная с песком, пойдет зимой на посыпку бердских дорог.