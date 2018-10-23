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Потепление отношений между США и Россией отметил Шойгу

Министр обороны добавил, что сегодня в мире огромное количество проблем, которые Москва и Вашингтон могли бы решать совместными усилиями.

23.10.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Потепление отношений между США и Россией отметил Шойгу

США и в дальнейшем планирует использовать антироссийские санкции

Двусторонний диалог России и США постепенно восстанавливается, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

«Рад приветствовать вас в Министерстве обороны России. У вас достаточно насыщенная программа визита. Надеюсь, что это придаст импульс стабилизации российско-американских отношений», — сказал министр, открывая переговоры с Болтоном.

По мнению главы Минобороны, налаживанию диалога между странами способствовала встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

«Уверен, что даже малые шаги пойдут на пользу нашим отношениям и восстановлению доверия», — отметил Шойгу.

Министр добавил, что сегодня в мире огромное количество проблем, которые Москва и Вашингтон могли бы решать совместными усилиями.

«Это касается как стратегических вопросов ядерного сдерживания, так и, безусловно, вопросов урегулирования крупных застарелых конфликтов», — заявил Шойгу.

По его словам, российские и американские военные поддерживают контакты на особо горячих направлениях, в частности в Сирии.

Министр подчеркнул, что это «может служить, пожалуй, пока единственным позитивным примером» эффективного сотрудничества двух стран и позволяет «не допускать <…> серьезных инцидентов в воздухе на территории Сирии».

Накануне Болтон провел в Москве пятичасовую встречу с секретарем Совета Безопасности Николаем Патрушевым. Стороны обсудили широкий спектр тем: от вариантов нового договора СНВ до обвинений против россиянки Елены Хусяйновой о вмешательстве в выборы в США.

Источник: РИА Новости


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