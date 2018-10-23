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Не шутить с российскими системами С-400 призвали военных СМИ США

Комплекс может поражать цели на расстоянии до 400 км с помощью новейших ракет и использовать новые радиолокационные станции, позволяющие засечь почти любую воздушную цель.

23.10.2018 Фото: Минобороны Один комментарий
 
Не шутить с российскими системами С 400 призвали военных СМИ США

Пять зенитных ракетных полков укомплектованы новейшей ЗРС С-400 «Триумф»

Американское издание The National Interest призвало военных не шутить с российскими зенитными ракетными системами С-400, передает РТ.

В материале журнала отмечается, что данный комплекс прошёл долгий путь и является результатом длительной эволюции: в частности, разработка его предшественника С-300 началась ещё в 1960-х годах, а принятие на вооружение состоялось в 1978-м.

Позднее система развивалась, её постоянно модернизировали с помощью внедрения новых модификаций. В итоге автор называет один из поздних вариантов комплексов С-300ПМУ-2 ранней версией С-400.

По словам журналиста, в итоге все эти процессы привели к тому, что С-400 может поражать цели на расстоянии до 400 км с помощью новейших ракет и использовать новые радиолокационные станции, позволяющие засечь почти любую воздушную цель.

Вместе с тем комплекс способен использовать четыре разных типа ракет с разным весом и различными возможностями. В результате этого один ЗРК С-400 может фактически заменить полноценную эшелонированную систему ПВО.

Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев назвал примерные сроки первых поставок зенитной ракетной системы С-400 в Индию.

Эксперт Евгений Бужинский прокомментировал НСН возможное введение США санкций против Индии из-за С-400.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    RT как всегда передёргивает. А то и просто врёт. «Американские СМИ призвали военных» — какой яркий заголовок. А что по факту?

    Чарли Гао, автор этой статьи, является ВНЕШТАТНЫМ корреспондентом журнала. Понимаете? Судя по прочим его статьям и комментариям он тащится от советского вооружения и его современной рекламы.

    Его право, конечно. Но к журналу он имеет примерно такое же отношение как и авторы «Народных новостей» к КСБ и к «Российским СМИ» :-D

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