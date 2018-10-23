Прождал автобус 50 минут на остановке чиновник из Бердска

Вышел на остановку общественного транспорта и поехал на работу в Бердск управляющий Новым поселком Олег Кращук в минувший понедельник, 22 октября. Чиновник отказался от автомобиля по указанию главы Бердска Евгения Шестернина. Опытным путем чиновники решили проверить, как ежедневно ездят на муниципальных автобусах бердчане на работу.

Ранним утром в ожидании автобуса в сторону Бердска Олег Кращук простоял 50 минут на остановке «Новый поселок». Как выяснилось причиной долгого ожидания стала поломка и сход с маршрута двух автобусов №19.

-Автобусы движение восстановили, — отчиталась начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства мэрии Бердска Надежда Нятина.

Однако такой ответ главу Бердска не удовлетворил. Он попросил отработать вопрос с диспетчерами автотранспортного предприятия, чтобы в случае подобного стечения обстоятельств на рейс оперативно выходил другой автобус.

-Неоднократно жители Нового посёлка ко мне обращаются, почему я и направил Кращука на внутреннюю проверку. Не на машине заставил его ехать, а как люди добираются. И выясняется: сходы есть. Мы сейчас заходим в зиму. Представляете, с ребёнком стоять 40 минут на остановке зимой? Отзывы есть хорошие о работе транспорта, но такие вещи (долгое ожидание на остановке — прим. ред.) допускать нельзя, — констатировал Евгений Анатольевич.