Прождал автобус 50 минут на остановке чиновник из Бердска

Вышел на остановку общественного транспорта и поехал на работу в Бердск управляющий Новым поселком Олег Кращук в минувший понедельник, 22 октября. Чиновник отказался от автомобиля по указанию главы Бердска Евгения Шестернина. Опытным путем чиновники решили проверить, как ежедневно ездят на муниципальных автобусах бердчане на работу.
Ранним утром в ожидании автобуса в сторону Бердска Олег Кращук простоял 50 минут на остановке «Новый поселок». Как выяснилось причиной долгого ожидания стала поломка и сход с маршрута двух автобусов №19.
-Автобусы движение восстановили, — отчиталась начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства мэрии Бердска Надежда Нятина.
Однако такой ответ главу Бердска не удовлетворил. Он попросил отработать вопрос с диспетчерами автотранспортного предприятия, чтобы в случае подобного стечения обстоятельств на рейс оперативно выходил другой автобус.
-Неоднократно жители Нового посёлка ко мне обращаются, почему я и направил Кращука на внутреннюю проверку. Не на машине заставил его ехать, а как люди добираются. И выясняется: сходы есть. Мы сейчас заходим в зиму. Представляете, с ребёнком стоять 40 минут на остановке зимой? Отзывы есть хорошие о работе транспорта, но такие вещи (долгое ожидание на остановке — прим. ред.) допускать нельзя, — констатировал Евгений Анатольевич.
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Хорошая идея! Надо всех чиновников пересадить на общественный транспорт хотя бы на недельку! Утром на работу,а вечером с работы! В часы пика! Пусть на себе испытают всю прелесть работы общественного транспорта.
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Eжедневно пользуюсь общественным транспортом — и утром на работу, и вечером с работы. Да, в часы пик все битком. Но уехать реально. Еще никто в автобусах от недостатка места не умирал. И если знаете примеры маленьких городов, где в часы пик в автобусах можно беспрепятственно рассесться из-за неограниченного количества свободных мест — не понимаю, что тогда такие недовольные ещё живут в Бердске, если это такая острая, болезненная проблема.
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я воскресным вечером 19 маршрутку ждала 50 минут. и вот когда наконец дождалась она по дороге дважды ломалась. это пипец какой то. ]:-> ]:-> ]:->
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Но если у человека машина ломается, у него же нет второй, чтоб просто пересесть и поехать дальше. Откуда запасной автопарк у хозяев маршруток?
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