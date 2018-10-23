Власти должны сдавать муниципальное имущество бизнесу в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников провёл 22 октября оперативное совещание с руководящим составом Новосибирской области. Ключевой темой совещания стало рассмотрение вопроса организации органами местного самоуправления Новосибирской области имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. С докладом по основной теме совещания выступил и.о. министра промышленности и развития предпринимательства Николай Симонов.

Целевой моделью «Поддержка малого и среднего предпринимательства», утвержденной в январе 2017 года распоряжением Правительства Российской Федерации определены показатели в сфере имущественной поддержки субъектов МСП, которые должны быть достигнуты на муниципальном уровне. В частности, предполагается, что в 2018 году в 100% городских округов, в том числе Бердск, и муниципальных районов, в 50% городских поселений и в 10% сельских поселений пройдет утверждение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП.

На сегодня, по информации, предоставленной в департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области администрациями муниципальных образований, нормативные правовые акты, определяющие порядок формирования перечней, приняты в 29 муниципальных районах и во всех 5 городских округах, в 15 городских поселениях и 258 сельских поселениях. При этом, ситуация, связанная с формированием и пополнением перечней имущества, несмотря на достижение регионом необходимых плановых показателей, является более сложной.

Для обеспечения достижения показателей целевой модели и исполнения планов-графиков глава региона поручил администрациям муниципальных образований усилить работу по включению в перечни муниципального имущества пригодных объектов. «Попрошу глав муниципалитетов до 1 ноября подключиться, и активно завершить эту работу – завершить ревизию, утвердить списки», – подчеркнул губернатор Андрей Травников.