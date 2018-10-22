КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам комнату под мат. кап. в центре
продам трехкомнатную квартиру
продам
продам трехкомнатную квартиру
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

ВС: онкобольные не обязаны доказывать чиновникам право на получение бесплатных лекарств

Медведев: экономика в мире стала хуже, чем в кризисный 2008 год

27 молодых учителей пришли работать в школы Бердска

Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Сузить диапазон свободы слова предложил Дмитрий Киселев

Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко»

Ипотека подорожала в России

Алексей Мазур: Задачи элиты и народа не совпадают

На дефицит топлива жалуются владельцы независимых АЗС губернатору Травникову

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Сузить диапазон свободы слова предложил Дмитрий Киселев

Поводом для реплики стал скандал вокруг комедии «Праздник» — выдуманной истории, которая якобы произошла в блокадном Ленинграде. Главред «Эха Москвы» назвал телеведущего лакеем.

22.10.2018 Фото: скриншот Нет комментариев
 
Сузить диапазон свободы слова предложил Дмитрий Киселев
Телеведущий Дмитрий Киселев предложил сузить диапазон свободы слова в России. Такое заявление журналист сделал в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1». Полная запись телепередачи доступна на YouTube.

По мнению Киселева, такой свободы слова и самовыражения, какая доступна жителям России, нет нигде в мире. Он призвал общество ввести некие «нравственные запреты», которые бы удержали людей от определенных поступков или высказываний.

Поводом для подобной реплики стал скандал вокруг фильма «Праздник» режиссера Алексея Красовского. В киноленте рассказывается выдуманная история, которая якобы произошла в блокадном Ленинграде. Со слов кинематографиста, сюжет комедийной картины стал поводом для многочисленных угроз в его адрес.

Киселев отметил, что дело вовсе не в режиссере и не в художниках, которые ставят скандальные спектакли. «Как не надо поливать мочой и резать вывешенные картины, так и срывать театральные спектакли. Куда важнее сузить диапазон свободы слова в России или, точнее, диапазон свободы самовыражения», — сказал он.

Перед этим телеведущий заявил, что использование темы блокады является «запрещенным приемом». «Цензура — нет, запрет — да!» — подчеркнул он.

Ранее журналист в эфире программы «Вести недели» раскритиковал материал журнала «Дилетант», посвященный немецкому летчику Эриху Хартманну, и обвинил редакцию в русофобии. В ответ главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов назвал его лакеем и припомнил журналисту скандал с виллой в Крыму.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Когда нормальные тротуары появятся на улицах Комсомольской, Первомайской, Островского? ВС: онкобольные не обязаны доказывать чиновникам право на получение бесплатных лекарств Медведев: экономика в мире стала хуже, чем в кризисный 2008 год

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика