КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам комнату под мат. кап. в центре
продам трехкомнатную квартиру
продам
продам трехкомнатную квартиру
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

ВС: онкобольные не обязаны доказывать чиновникам право на получение бесплатных лекарств

Медведев: экономика в мире стала хуже, чем в кризисный 2008 год

27 молодых учителей пришли работать в школы Бердска

Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Сузить диапазон свободы слова предложил Дмитрий Киселев

Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко»

Ипотека подорожала в России

Алексей Мазур: Задачи элиты и народа не совпадают

На дефицит топлива жалуются владельцы независимых АЗС губернатору Травникову

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


На дефицит топлива жалуются владельцы независимых АЗС губернатору Травникову

Из-за отсутствия топлива некоторые заправки уже приостанавливали работу на один-два часа. Проблемы возникли не только у «Газпромнефти», но и других крупных игроков.

22.10.2018 Фото: pixabay 2 коммент.
 
На дефицит топлива жалуются владельцы независимых АЗС губернатору Травникову
Президент ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь ГСМ» Юлия Золотовская сообщила о проблемах с поставками топлива на автозаправочные станции региона.

По словам Золотовской, независимые участники регионального рынка нефтепродуктообеспечения рассказали фактическом прекращении поставок со стороны ООО «Газпромнефть Региональные продажи». В первой половине октябре поставки топлива независимым АЗС сократились в три раза по сравнению с аналогичным периодом сентября.

Из-за отсутствия топлива некоторые АЗС уже приостанавливали работу на один-два часа.

«Других поставщиков, способных в короткие сроки поставить ГСМ в Новосибирскую область, нет», — сообщила Золотовская РБК Новосибирск.

О снижении поставок топлива на АЗС региона рассказал совладелец сети АЗС «Прайм» Геннадий Панкеев. По его словам, проблема с поставками длится уже месяц. С ней столкнулись все АЗС региона, в том числе и принадлежащие структурам «Газпромнефти».

«У них его [топлива] просто нет. Они стараются. У меня нет никаких претензий к ООО «Газпромнефть Региональные продажи»», — сказал Панкеев.

По его словам, проблемы с наличием топлива возникли не только у «Газпромнефти», но и других крупных игроков рынка нефтепродуктообеспечения.

«Экспортная альтернатива гораздо лучше внутреннего рынка: сейчас и нефть, и доллар растет. Соответственно, намного выгоднее продавать нефть и бензин за границу», — пояснил Панкеев.

Биржевые покупки также невозможны из-за отсутствия предложения и длительности поставок — до 28 дней, рассказала Золотовская.

Она отметила, что при невмешательстве госрегуляторов ситуация только усугубится. С начала года рост мелкооптовых цен на АИ-95 с начала года составил 21%, АИ-92 – 15%.

В то же время при бесконтрольном росте оптовых цен розничные цены «заморожены» на уровне майских цен этого года. По словам Золотовской, это видно на стоимости дизельного топлива (ДТ). Оптовая цена ДТ в «Газпромнефть» равна 46,3 руб. за л. Хотя на АЗС этой же компании ДТ продается по 45,28 руб. за л. Убыток АЗС сети «Газпромнефть» составляет 1 руб. с 1 л.

«Зимнее дизельное топливо независимым операторам нефтяные компании предлагают закупать по цене 51,0 руб. за литр, при этом цена на АЗС в связи с «заморозкой» продолжит оставаться на уровне 45 руб. за литр, что даст убыток более 6 руб. с каждого реализованного литра», — рассказала Золотовская.

Панкеев отметил, что «Газпромнефть» обеспечивает топливом свои заправки: «Но если у других не будет топлива, то на АЗС «Газпромнефть» появятся очереди, как в 2011 году».

В пресс-службе сети АЗС «Газпромнефть» РБК Новосибирск сообщили, что поставки топлива в Новосибирскую область и другие регионы Сибири ведутся в соответствии с плановыми объемами: «Выполнение заявок осуществляется с превышением бизнес-плана».

Золотовская добавила, что независимые участники регионального рынка нефтепродуктообеспечения в начале следующей недели отправят письмо на имя губернатора Новосибирской области с просьбой вмешаться в ситуацию.

Источник: РБК


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Когда нормальные тротуары появятся на улицах Комсомольской, Первомайской, Островского? ВС: онкобольные не обязаны доказывать чиновникам право на получение бесплатных лекарств Медведев: экономика в мире стала хуже, чем в кризисный 2008 год

(2) Комментариев

  1. Аноним

    То есть все игроки в НСО покупают бензин в одном месте чтоли?
    И от кого они тогда независимы? :-D

    Thumb up 3 Thumb down 0

  2. Аноним

    За что боролись :-D

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика