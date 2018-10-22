На дефицит топлива жалуются владельцы независимых АЗС губернатору Травникову

Президент ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь ГСМ» Юлия Золотовская сообщила о проблемах с поставками топлива на автозаправочные станции региона.

По словам Золотовской, независимые участники регионального рынка нефтепродуктообеспечения рассказали фактическом прекращении поставок со стороны ООО «Газпромнефть Региональные продажи». В первой половине октябре поставки топлива независимым АЗС сократились в три раза по сравнению с аналогичным периодом сентября.

Из-за отсутствия топлива некоторые АЗС уже приостанавливали работу на один-два часа.

«Других поставщиков, способных в короткие сроки поставить ГСМ в Новосибирскую область, нет», — сообщила Золотовская РБК Новосибирск.

О снижении поставок топлива на АЗС региона рассказал совладелец сети АЗС «Прайм» Геннадий Панкеев. По его словам, проблема с поставками длится уже месяц. С ней столкнулись все АЗС региона, в том числе и принадлежащие структурам «Газпромнефти».

«У них его [топлива] просто нет. Они стараются. У меня нет никаких претензий к ООО «Газпромнефть Региональные продажи»», — сказал Панкеев.

По его словам, проблемы с наличием топлива возникли не только у «Газпромнефти», но и других крупных игроков рынка нефтепродуктообеспечения.

«Экспортная альтернатива гораздо лучше внутреннего рынка: сейчас и нефть, и доллар растет. Соответственно, намного выгоднее продавать нефть и бензин за границу», — пояснил Панкеев.

Биржевые покупки также невозможны из-за отсутствия предложения и длительности поставок — до 28 дней, рассказала Золотовская.

Она отметила, что при невмешательстве госрегуляторов ситуация только усугубится. С начала года рост мелкооптовых цен на АИ-95 с начала года составил 21%, АИ-92 – 15%.

В то же время при бесконтрольном росте оптовых цен розничные цены «заморожены» на уровне майских цен этого года. По словам Золотовской, это видно на стоимости дизельного топлива (ДТ). Оптовая цена ДТ в «Газпромнефть» равна 46,3 руб. за л. Хотя на АЗС этой же компании ДТ продается по 45,28 руб. за л. Убыток АЗС сети «Газпромнефть» составляет 1 руб. с 1 л.

«Зимнее дизельное топливо независимым операторам нефтяные компании предлагают закупать по цене 51,0 руб. за литр, при этом цена на АЗС в связи с «заморозкой» продолжит оставаться на уровне 45 руб. за литр, что даст убыток более 6 руб. с каждого реализованного литра», — рассказала Золотовская.

Панкеев отметил, что «Газпромнефть» обеспечивает топливом свои заправки: «Но если у других не будет топлива, то на АЗС «Газпромнефть» появятся очереди, как в 2011 году».

В пресс-службе сети АЗС «Газпромнефть» РБК Новосибирск сообщили, что поставки топлива в Новосибирскую область и другие регионы Сибири ведутся в соответствии с плановыми объемами: «Выполнение заявок осуществляется с превышением бизнес-плана».

Золотовская добавила, что независимые участники регионального рынка нефтепродуктообеспечения в начале следующей недели отправят письмо на имя губернатора Новосибирской области с просьбой вмешаться в ситуацию.

Источник: РБК