Кудрин: рост пенсий удастся обеспечить правительству

По оценкам Счетной палаты, правительству удастся выполнить обещания по увеличению размера пенсий в рамках пенсионных изменений. Об этом заявил журналистам глава ведомства Алексей Кудрин в кулуарах XVII Форума стратегов.

«Выполнит ли правительство свои обещания по повышению обеспечения пенсионеров, повышению пенсий? Я считаю, что да. По нашим оценкам, правительство выполнит эти свои пункты, которые они декларировали», — отметил Кудрин.

Кудрин добавил, что если бы пенсионные изменения были проведены раньше, это бы сильнее сказалось и на экономическом росте, и на обеспечении пенсионеров.

Источник: ТАСС