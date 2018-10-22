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Пенсии и оклады военных проиндексируют на 4% ежегодно

Замминистра обороны РФ рассказала , что для гражданских служащих ведомства будут искать способ повысить зарплату.

22.10.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Пенсии и оклады военных проиндексируют на 4% ежегодно

Оклады и пенсии военнослужащих в ближайшие три года будут индексироваться в среднем на 4 процента ежегодно, начиная с первого октября 2019 года. Об этом сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

По словам замглавы военного ведомства, индексация произойдет первого октября 2019 года, первого октября 2020 года и первого октября 2021 года на 4,3, 3,8 и четыре процента соответственно.

Что же касается гражданских сотрудников Минобороны РФ, замминистра сообщила, что одной из основных задач финслужбы остается поиск решений и механизмов, обеспечивающих рост уровня их зарплат.

Источник: ТВ Звезда


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