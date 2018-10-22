Мединский назвал исторически безграмотной современную молодежь

Министр культуры Владимир Мединский в ходе визита в Сербию заявил, что в России за 20 лет выросло поколение людей, которые превратно представляют себе историю страны, в частности, историю Второй мировой войны.
Мединский находится с визитом в Сербии. В воскресенье вечером он представил на открытии международной Белградской книжной ярмарки свою книгу «Война – Мифы об СССР 1939-1945 годов». Как отметил автор, она была написана для внутренней аудитории, российского читателя, и вышла в 2009 году — в год 70-летия начала Второй мировой войны.
«Я работал в комиссии правительства по истории Второй мировой (войны — ред.) и много ездил по стране, общался с молодежью, со студентами, и увидел, что в России за 20 лет выросло поколение людей, которые абсолютно превратно представляют себе историю собственной страны. Они либо ничего не знают, или у них голова забита всякой чушью», — заявил министр культуры на презентации книги.
«Источниками знаний для них являются голливудские фильмы, статьи в интернете и компьютерные игры. Поэтому я решил написать такую простую книгу, где давался бы некий тезис, популярный в ряде СМИ и объяснение – было это на самом деле или не было», — отметил Мединский.
В качестве примера он привел тезис о том, что англо-американские войска якобы нанесли основной урон нацистской Германии и ее союзникам. «Дальше я смотрел цифры, факты и статистику», — объяснил министр культуры РФ.
По его словам, история определяет шаги людей сейчас, «за это идет информационная война во всем мире».
На презентации книги Мединского присутствовали посол России в Сербии Александр Чепурин, министр культуры страны Владан Вукосавлевич, представители литературных кругов и сербские читатели.
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Так это не к молодежи претензию надо предъявлять.
Это к соседнему министру (образования). Молодежь к вам не с пальмы слезла, это плод вашей деятельности по просвещению. «в России за 20 лет выросло поколение людей». Вот именно, что выросло. И 20 лет росло. Само по себе как-то, без вашей помощи. Написали книгу — молодец. Теперь убедите, чтобы они её прочитали, или хотя бы узнали о ней. А то все такие тёмные, и минкульт в белом фраке.
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А кто так сильно старался Выросло общество потребления. Все !!!
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Так он лично руку приложил к этому — именно он говорил, что нужно общество потребления ( людоеды порождают людоедов)
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Это говорит чиновник, который считает что мифы важнее реальных событий?
И про 28 панфиловцев, и про многие другие мифы…..
Я не могу сказать за молодежь, но этот недоучка также как и соловьев из соседней ветки сильно путает историю с пропагандой.
При этом ФАКТЫ называет вражеской пропагандой, а абсолютные мифы исторической правдой.
Зазеркалье отдыхает…
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удалено ты братец.Москву гитлер не брал.
Стало быть как бы тебе и чего бы не хотелось.
Его кто то остановил.Это и есть факты.
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