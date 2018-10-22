Мединский назвал исторически безграмотной современную молодежь

Министр культуры Владимир Мединский в ходе визита в Сербию заявил, что в России за 20 лет выросло поколение людей, которые превратно представляют себе историю страны, в частности, историю Второй мировой войны.

Мединский находится с визитом в Сербии. В воскресенье вечером он представил на открытии международной Белградской книжной ярмарки свою книгу «Война – Мифы об СССР 1939-1945 годов». Как отметил автор, она была написана для внутренней аудитории, российского читателя, и вышла в 2009 году — в год 70-летия начала Второй мировой войны.

«Я работал в комиссии правительства по истории Второй мировой (войны — ред.) и много ездил по стране, общался с молодежью, со студентами, и увидел, что в России за 20 лет выросло поколение людей, которые абсолютно превратно представляют себе историю собственной страны. Они либо ничего не знают, или у них голова забита всякой чушью», — заявил министр культуры на презентации книги.

«Источниками знаний для них являются голливудские фильмы, статьи в интернете и компьютерные игры. Поэтому я решил написать такую простую книгу, где давался бы некий тезис, популярный в ряде СМИ и объяснение – было это на самом деле или не было», — отметил Мединский.

В качестве примера он привел тезис о том, что англо-американские войска якобы нанесли основной урон нацистской Германии и ее союзникам. «Дальше я смотрел цифры, факты и статистику», — объяснил министр культуры РФ.

По его словам, история определяет шаги людей сейчас, «за это идет информационная война во всем мире».

На презентации книги Мединского присутствовали посол России в Сербии Александр Чепурин, министр культуры страны Владан Вукосавлевич, представители литературных кругов и сербские читатели.

Источник: РИА Новости