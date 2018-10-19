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Облагородить после ремонта участки у домов и остановок приказал мэр Бердска

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Облагородить после ремонта участки у домов и остановок приказал мэр Бердска

Глава отметил, что нельзя оставлять в зиму, даже если на это есть ордера, неблагоустроенные места после земляных работ, где ходят старики и мамы с колясками.

19.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Облагородить после ремонта участки у домов и остановок приказал мэр Бердска

В этом году КБУ открыл 26 разрешений на проведение земляных работ, на 15 из них восстановил благоустройство

Период земляных работ и восстановительного благоустройства завершился 15 октября в Бердске.

На контроле административно-технической инспекции (АТИ) в этом году находилось 117 разрешений на производство земляных работ. Из них 34 перешли из прошлого года и 83 были открыты в этом году, доложил на совещании чиновников 15 октября начальник АТИ Павел Дятлов.

— За прошедший период закрыты с полным принятием благоустройства 73 разрешения, два прекращено по отзыву УЖКХ, 42 до сих пор остаются на контроле — они поставлены в план текущей работы и в план восстановления на 2019 год. По некоторым разрешениям срок благоустройства еще открыт до конца октября-середины ноября. По таким объектам мы будем выезжать на место, проводить проверки, и если нам будут позволять погодные условия, особенно в тех случаях, когда это не требует асфальтирования, то эти объекты мы будем принимать, чтобы не оставлять их на следующий год, — отметил Дятлов.

По словам Павла Дятлова, для КБУ в этом году открыли 26 разрешений, по 15 завершено с полным восстановлением благоустройства, 11 разрешений еще стоят на контроле, но по каждому получены гарантийные письма. Все эти разрешения будут исполнены и поставлены в план работы на 2019 год.

РЭС проводили пять аварийных земляных работ. По всем благоустройство восстановлено. Единственная проблема — это несвоевременное предоставление ордеров на проведение аварийных работ. В соответствии с правилами аварийные работы проводятся и параллельно с ними отправляется ордер на разрешении, а потом предоставляется инспекция. Необходимо провести совещание, чтобы эти вопросы до конца «утрясти» и пересмотреть алгоритм получения данного документа, пояснил Павел Викторович.

С января по октябрь 2018 года инспекция выявила 14 фактов проведения земляных работ без разрешения. По всем фактам провели проверки и составили административные протоколы, которые направлены на рассмотрение в административную комиссию. Нарушителей принудили к восстановлению благоустройства.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поинтересовался, кто виноват в затягивании восстановительных работ по благоустройству. Дятлов ответил, что виновных лиц нет, имеются благоустройства, по которым еще открыты ордера. В связи с тем, что период закрывается, они переносятся на следующий период, объяснил Павел Викторович.

— До бесконечности же не могут переноситься, — подчеркнул мэр.

Руководитель АТИ заверил, что восстановительные работы ставят на контроль в следующем году и следят, чтобы ордера закрывались.

— Я не буду сейчас проводить совещание, я даю поручение Владимиру Захарову (вице-мэр по строительству и городскому хозяйству, — прим. ред.), на что обратить внимание. Не является самоцелью перенести сроки и оформить это протоколом, нужно понять, если разрыли и оставили подход к жилым домам, объектам социального назначения, остановкам, перед пешеходным переходом. Как Совбанову (начальник УЖКХ), так сказать, убирать территорию, если она в зимний период не имеет твердого покрытия, а является тротуаром. Как проводить механизированную уборку? Это проблема. Весь комплекс вопросов нужно понимать. Насколько это проблема, а не перенос протоколов. Мы можем перенести на 3 года и на 5 лет. А как люди будут ходить? Еще раз подчеркиваю — это объекты социального назначения, где пожилые люди ходят и где с колясками не пройти, не проехать и еще и покрытия тротуарного нет. Такие объекты есть, к сожалению. Они должны быть приоритетными в решении вопросов, — акцентировал Евгений Шестернин.


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