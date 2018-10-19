122 тыс. рублей за сломанную руку ребенка мать требует по суду от детсада в Бердске

Спустя три года мать ребенка, сломавшего руку на горке в детском саду №17 «Земляничка» в Бердске предъявила иск о компенсации морального ущерба в связи с причинением вреда жизни и здоровью.

23 июля 2018 года бердчанка подала иск в бердский городской суд. 30 августа суд истребовал доказательства по исковому делу, а 18 октября истец заявила об изменении основания или предмета иска, увеличив размер исковых требований. О. Курбанова оценила вред, причиненный ее ребенку, в размере 122 222 рублей. В эту сумму она включила расходы на лечение. Судья бердского городского суда Ольга Зюкова рассмотрит иск по существу 30 октября этого года.

Помимо комбинированного детского сада № 17 «Земляничка, в качестве ответчика привлечена администрация Бердска.