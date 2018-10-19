С днем рождения поздравляем депутата Алексея Викторовича Осина!

В рубрику «Сообщи свои новости» написало Бердское местное

Бердское местное отделение ППП»ЛДПР» поздравляет с Днём Рождения депутата Совета депутатов г.Бердска — Осина Алексея Викторовича!

Желаем крепкого сибирского здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях! Достойно нести звание народного избранника и не менее достойно работать на благо нашего любимого города и его жителей!

С уважением, координатор БМО ППП»ЛДПР», Горобец И.П.

От редакции: Мы тоже поздравляем Алексея Викторовича! Пусть все планы сбываются! Мира и добра!