КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам
продам
Срочно продам квартиру
Срочно продам 2-е комнаты в одной секции
продам квартиру-студию
Продам 3-ю
Продам 3-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Вызволяли дважды из запертой квартиры больную пенсионерку спасатели в Бердске

Виновных в крушении ракеты-носителя «Союз» выявили в Роскосмосе

В память о расстрелянных в керченском колледже зажгут свечи в Бердске

Отключат горячую воду на 5 дней в центре Бердска

Наказание за мошенничество с маткапиталом отложили до 2024 года в Новосибирской области

Путин о ядерной войне: «Мы попадем в рай, а они — просто сдохнут»

Спасла маму 5-летняя дочь на трагическом пожаре в Бердске

Спилили 6 берез два подростка ради заработка на дровах в Новосибирской области

Путин: россияне понимают действия властей

Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск»

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Виновных в крушении ракеты-носителя «Союз» выявили в Роскосмосе

Фамилии сборщиков были указаны в «бортовых журналах», ранее изъятых следствием.

19.10.2018 Нет комментариев
 
Виновных в крушении ракеты носителя Союз выявили в Роскосмосе
Комиссия Роскосмоса и следственные органы определили возможных виновных в повреждении одного из датчиков ракеты-носителя «Союз-ФГ», что могло привести к аварии 11 октября, сообщил РИА Новости источник на космодроме Байконур.

«С виной конкретных сотрудников разбираются. Виноват не только тот, кто что-то непосредственно сделал не так, а также и его руководитель, и контролеры — их задача была не допустить неправильных действий», — сказал собеседник агентства.

Фамилии сборщиков были указаны в «бортовых журналах», ранее изъятых следствием. В этих журналах, хранящихся в филиале РКЦ «Прогресс» на Байконуре, содержатся данные обо всех операциях, которые выполнялись с ракетой с момента ее прибытия на космодром и до пуска. В них также содержатся данные о тех, кто эти операции выполнял и контролировал, а также дата и время проведения работ. Вся документация изъята и на предприятии-изготовителе в Самаре, и в филиале на Байконуре, сообщил ранее РИА Новости источник.

Запрет на пуски «Союзов» снимут в конце недели
Запрет на пуски российских ракет семейства «Союз», введенный после аварии «Союза-ФГ» 11 октября, снимут в конце недели, после подписания аварийной комиссией заключения о причинах произошедшего, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

«Запрет будет снят после подписания заключения аварийной комиссии — в конце недели», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в заключении должны быть указаны рекомендации, которые необходимо выполнять для неповторения в будущем аварий по аналогичным причинам.

Системы аварийного спасения и управления
Благополучному исходу аварии с «Союзом МС-10» способствовало включение двух систем: аварийного спасения и управления, рассказали в РКК «Энергия» — компании-производителе космического корабля.

«На высоте, на которой мы были, там уже включилась система управления», — сообщил журналистам в минувший вторник заместитель главного конструктора перспективных космических комплексов «Энергии» Игорь Хамиц.

По его словам, если бы авария произошла раньше, системе аварийного спасения потребовалось бы выполнить лишь одну задачу — вывести корабль на высоту, достаточную для того, чтобы при спуске успел раскрыться парашют.

В данном случае собственной системе корабля пришлось сначала задать ему нужную ориентацию для безопасного спуска.

«Была существенная аномалия»
Астронавт НАСА Скотт Келли отметил, что система эвакуации «Союза» сработала прекрасно, и назвал безопасное возвращение экипажа «хорошей новостью».

«В целом «Союз» работал очень хорошо и был рабочей лошадкой по доставке людей в космос и обратно. В случае последнего старта определенно была существенная аномалия, но хорошая новость в том, что системы экстренной эвакуации сработали прекрасно и экипаж безопасно вернулся на Землю», — сказал РИА Новости Келли.

В первых числах декабря

Следующий экипаж отправится на Международную космическую станцию в первых числах декабря, заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

До аварии ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» запуск следующего корабля планировался 20 декабря.

«Следующий полет планировался в декабре, но мы сейчас будем стараться немного пораньше сделать этот полет — в первых числах декабря полетит тот экипаж, который планировался», —сказал Крикалев телеканалу RT.

Главный страх космонавтов

Космонавты и астронавты больше всего боятся, что планируемый полет на орбиту не состоится. Об этом в минувшее воскресенье в ходе телемоста с МГУ в рамках форума «Наука 0+» рассказал российский космонавт Сергей Прокопьев, который находится на Международной космической станции.
«Они думают о том, чтобы все прошло штатно», — добавил он.

Авария «Союза»

Авария с ракетой «Союз-ФГ», которая должна была вывести пилотируемый корабль «Союз МС-10» к МКС, произошла 11 октября. Нештатная ситуация была зафиксирована спустя 119 секунд после старта. Находившимся на борту корабля российскому космонавту Алексею Овчинину и астронавту NASA Нику Хейгу удалось спастись. Экипаж после автоматического срабатывания системы спасения был эвакуирован в спускаемом аппарате корабля. Он приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане. И Овчинин, и Хейг остались живы.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Вызволяли дважды из запертой квартиры больную пенсионерку спасатели в Бердске Виновных в крушении ракеты-носителя «Союз» выявили в Роскосмосе Веревку и мыло подарили новосибирские пенсионеры министру соцразвития региона

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика