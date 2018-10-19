Путин о ядерной войне: «Мы попадем в рай, а они — просто сдохнут»

Президент России Владимир Путин, говоря о возможном применении кем-либо ядерного оружия против РФ, предупредил, что в случае такого развития событий «мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут».

В ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент отметил, что в концепции РФ по применению ядерного оружия нет превентивного удара, подобные виды вооружений могут быть использованы только для ответного удара.

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — заявил Путин.

Ранее Путин заявлял, что Москва теоретически может применить ядерное оружие только в качестве ответного удара. Он отмечал, что такое решение может быть принято, если системы предупреждения о ракетном нападении не только зафиксируют пуск ракет, но и определят точный прогноз траектории полётов и время падения боеголовок на территорию России.

Риски создания биологического оружия

Если кто-то будет разрабатывать биологическое оружие, то такими исследованиями займутся и другие, отметил российский лидер Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что слышал сообщения о проведении генетических исследований на территории Грузии. Эти разработки, отметил Путин, в случае если они действительно проводятся, «очень опасны и связаны с последними достижениями в области генетики».

«Якобы проводятся такие опыты уже на животных. Там у собак, у крыс, у них цикл достаточно быстрый,… уже наступают такие изменения, которые кардинальным образом меняют первоначальный облик. Если это так, то это представляет большую угрозу. Как бороться — нужно понимать, все должны понимать, что ничто ниоткуда не берется и никуда не исчезает. Действие равно противодействию и наоборот. Поэтому, если кто-то будет разрабатывать такие меры, должен понимать, что и другие будут этим заниматься. Лучше заранее сесть и вырабатывать единые правила в этой чрезвычайно чувствительной сфере», — сказал он.

Международный дискуссионный клуб «Валдай»

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов «Россия в глобальной политике» и Russia Profile.

Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

«Валдай» — одна из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

Источник: РИА Новости