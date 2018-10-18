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Микрозаймы на лояльных условиях: интересные предложения от «Центрофинанс»

«Центрофинанс» ‒ один из лидер сетевого микрокредитования в России.

18.10.2018 Нет комментариев
 
Микрозаймы на лояльных условиях: интересные предложения от «Центрофинанс»

Новости компании свидетельствуют о постоянном развитии. Компания предоставляет выгодные микрозаймы под низкие проценты. Причем здесь кредитуют исключительно наличными.

Среди преимуществ оформления микрозайма в «Центрофинанс» можно отметить:

• компания предлагает выгодные проценты;

• процедура оформления займа отличается простотой и оперативностью;

• заявку на получение заемных средств оформляют онлайн;

• клиенту предоставляется простой в навигации и высокофункциональный личный кабинет на сайте, где он может выполнять любые операции по обслуживанию микрозайма и получать полную информацию относительно конкретного кредитного продукта, а также других доступных займов;

• нет необходимости много раз посещать офис компании – клиент получает в офисе деньги, а все остальные операции по обслуживанию займа можно выполнить дистанционно;

• никаких справок и поручительств клиенту предъявлять не нужно – для оформления займа достаточно только паспорта;

• чтобы стать клиентом «Центрофинанс», достаточно быть российским гражданином в возрасте от 21 года до 75 лет.

Скидки, акции и бонусы – клиентская политика «Центрофинанс» улучшается

Чтобы оформить выгодный микрозайм наличными, обращайтесь в «Центрофинанс». Базовая процентная ставка в компании составляет 1 % в день, однако есть много возможностей для экономии благодаря разнообразным акциям, скидкам и бонусам.

Кроме простого и долгосрочного микрокредитования, компания предлагает различные типы акционных займов:

• для пенсионеров;

• для военнослужащих;

• для новых клиентов;

• в день рождения

Полный список предложений можно посмотреть на сайте в разделе Акции.

Не говоря уже о том, что компанией запущена трехуровневая программа клиентской лояльности, позволяющая оформить выгодные кредиты по сниженным процентным ставкам, на увеличенный срок. Постоянные клиенты «Центрофинанс» могут оформить Серебряную, Золотую или Платиновую карты и получить существенные скидки на займы до 50 тысяч рублей.

Долгосрочный микрозайм позволяет выгодно использовать заемные средства, вложить их в интересный коммерческий проект или потратить на организацию отдыха для себя и близких.

Получить микрокредит вы можете исключительно наличными в офисе – это главное условие кредитования в «Центрофинанс». Погасить задолженность можно аналогичным способом, или картой в личном кабинете,

Чтобы получить доступ в личный кабинет, необходимо сразу после подписания договора пройти простую регистрацию на сайте, указав номер своего телефона. Далее вы получаете подтверждающее СМС с кодом доступа в кабинет. Финальный шаг ‒ вводите код из СМС, после чего нужно придумать собственный уникальный пароль для кабинета.

С кредитом от «Центрофинанс» вы можете тратить денежные средства по собственному усмотрению – компания не интересуется целевым предназначением займа, который выдает клиенту.


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