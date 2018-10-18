Локоть: 100 млн рублей стоит второй тур выборов мэра Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявляет, что возвращение второго тура выборов главы города, которые состоятся в 2019 году, сопоставимы по объемам со стоимостью льгот, предоставляемых горожанам.

«Сегодня экономическая (ситуация — ИФ) и законодательное поле таковы, что нам придется тогда увеличивать в бюджете в два раза расходы по объему — это стоимость примерно сопоставима с льготами, которые сегодня предоставляются бюджетом Новосибирска нашим льготникам», — сказал .Локоть журналистам в четверг.

Он уточнил, что речь идет о том, что проведение одного тура стоит примерно 100 млн рублей, передает «Интерфакс».

Он также напомнил, что является сторонником ограничения до двух числа сроков, в течение которых одно лицо может избираться мэром Новосибирска.

При этом, подчеркнул он, хотя инициативы по изменению устава города носят предвыборный характер, он не может сказать, что сам уже вступил в выборную кампанию. «Я не вступил в избирательную кампанию и не объявил о ней, о своем решении, что я буду участвовать. Я просто выполняю свои обязанности как мэр Новосибирска», — подчеркнул мэр.

В действующем Уставе Новосибирска ограничений по числу сроков пребывания на посту мэра нет.

Совет депутатов Новосибирска в сентябре 2013 года принял сразу в двух чтениях изменения в Устав города, предусматривающие проведение выборов мэра в один тур.

Ранее выборы мэра Новосибирска проходили в два тура — второй тур назначался, если никто из кандидатов не набирал более половины голосов избирателей, против отмены второго тура тогда выступали, в том числе представители КПРФ.

На досрочных выборах мэра Новосибирска 6 апреля 2014 года Анатолий Локоть (КПРФ) набрал 43,75% голосов, его ближайший соперник и. о. мэра, «единоросс» Владимир Знатков (в настоящее время — первый зампред правительства региона) — 39,57%.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердского градоначальника выбирают по конкурсу. Так главой города в ноябре 2015 года стал новосибирец Евгений Шестернин. Такую систему «выборов» мэра предложил бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий после того, как на 10 лет в колонию посадили экс-главу Бердска Илью Потапова за взятки и другие коррупционные преступления.