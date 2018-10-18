143 пункта обогрева авто в лютый мороз установят на дорогах Новосибирской области

Новосибирская область готова к устранению зимних аварий, которые могут быть вызваны обильными снегопадами, сильным ветром и продолжительными низкими температурами. Накануне зимы в регионе проверена готовность стационарных, подвижных и мобильных пунктов обогрева. На экстренный случай, при больших заторах на дорогах или сильном морозе готовы развернуть 143 пункта обогрева.

— Областная составляющая системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Новосибирской области и все подразделения МЧС полностью готовы к реагированию на зимние риски, обусловленные сильным ветром, обильными снегопадами и продолжительными низкими температурами, авариями на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, а также на риски,связанные с заторами и переметами на дорогах, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области полковник Андрей Деменев. – В регионе проведены тренировки с комиссиями по ЧС областного и муниципального уровней, отыграны всевозможные опасные ситуации, приведены в готовность и проведены проверки состояния пунктов обогрева, созданных в муниципальных образованиях и на базе реагирующих пожарно-спасательных подразделений.

Специалисты по антикризисному управлению МЧС не исключают, а также готовы координировать действия спасателей и пожарных и реагировать на возможные пожары, порывы водопроводных сетей и теплотрасс, понижение температуры в отопительной системе, промерзание водовода, обрывы линий электропередач и связи, падение ветхих и слабо закреплённых конструкций, обрушения от снеговой нагрузки крыш большепролетных зданий и сооружений, а также снежные заносы на дорогах, которые могут препятствовать к завозу топлива и устранению возможных аварий в отдалённых населённых пунктах.

-На оснащение аварийно-спасательных формирований, которые реагируют на зимние риски, связанные с зимним периодом, в 2017 году выделены правительством и муниципалитетами Новосибирской области дополнительные средства. На вооружение подразделений дополнительно поставлены осветительные башни, резервные источники электроснабжения, аварийно-спасательные инструменты, — отметил Андрей Деменев.

Жилье новосибирских жителей, нуждающихся в социальной поддержке, также дооснащается современными автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM-модулем.

— С нарастающим итогом на конец 2018 года в домах порядка 8500 семей бесплатно установили пожарные датчики, 2670 квартир многодетных и малообеспеченных семей в 2018 году оборудованы такими приборами. Причем упор делается на установку автономных пожарных извещателей с GSM-модулем и возможностью вывода сигнала о возникшем задымлении в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований и вплоть до оповещения соседей, которые живут рядом. Средства на установку извещателей поступают из муниципальных образований и правительства Новосибирской области. В 2020 году планируется завершить дооснащение противопожарными приборами жилья граждан, которые в первую очередь нуждаются в социальной помощи, — сказал полковник Деменев.