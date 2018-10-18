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Ураган с мокрым снегом обрушится на Бердск

Штормовое предупреждение сделали в МЧС по Новосибирской области: возможны аварии в ЖКХ и чрезвычайные ситуации.

18.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Ураган с мокрым снегом обрушится на Бердск

Шквалистый ветер снес крышу 6-этажного дома в Бердске

По данным синоптиков, во второй половине 18 октября и ночью 19 октября 2018 года по западу Новосибирской области (северо-запад, юго-запад) ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололёдные явления. Усиление ветра с 17 до 22 м/с, местами порывы до 25 м/с.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального характера, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, авариями на системах ТЭК и ЖКХ, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП (источник ЧС – комплекс неблагоприятных метеорологических явлений).

При сильных порывах ветра рекомендуется закрыть форточки и окна, заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре возгорания значительно быстрее распространяются.

Нужно проявлять осторожность, находясь на улице, обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты. Автомобилистам рекомендуется парковать транспортные средства вдали от деревьев, опор линий электропередач и слабо закрепленных конструкций.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112, 101 или в Единую дежурно-диспетчерскую службы мэрии Бердска по тел. 2-18-18.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Без гантелей в сумочке не выйду.

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