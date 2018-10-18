Шестой «Педагогический круиз» для учительского роста пройдет в Бердске

Традиционный проект «Педагогический круиз-2018: Учитель-мастер на пути к ученику» состоится в Новосибирской области 29-30 октября при поддержке министерства образования региона. Мероприятия круиза пройдут в Искитиме и Бердске.

В дни круиза запланированы образовательные секции, авторские мастер-классы, проектные лаборатории, круглые столы и другие мероприятия. Цель мероприятия – обмен лучшим педагогическим опытом, повышение имиджа профессии учителя, популяризация педагогических ценностей, профессиональное развитие педагогов и руководителей образовательных организаций Новосибирской области.

Работа будет вестись по ряду секций – начальное образование, языковое образование, гуманитарное образование и др. Участниками встреч станут педагоги и руководители районных школ.

Мероприятие организованно РОО «Ассоциация участников педагогических конкурсов» при поддержке министерства образования Новосибирской области. У всех участников круиза будет возможность расширить свой профессиональный опыт, компетенции и навыки, которые в дальнейшем помогут создать в их школах более творческую атмосферу, располагающую к доверительному диалогу между всеми участниками образовательного процесса.

Источник: СР