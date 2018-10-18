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Шестой «Педагогический круиз» для учительского роста пройдет в Бердске

Круиз призван повысить имидж профессии учителя, популяризировать педагогические ценности, профессионально развивать педагогов.

18.10.2018 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Шестой «Педагогический круиз» для учительского роста пройдет в Бердске
Традиционный проект «Педагогический круиз-2018: Учитель-мастер на пути к ученику» состоится в Новосибирской области 29-30 октября при поддержке министерства образования региона. Мероприятия круиза пройдут в Искитиме и Бердске.

В дни круиза запланированы образовательные секции, авторские мастер-классы, проектные лаборатории, круглые столы и другие мероприятия. Цель мероприятия – обмен лучшим педагогическим опытом, повышение имиджа профессии учителя, популяризация педагогических ценностей, профессиональное развитие педагогов и руководителей образовательных организаций Новосибирской области.

Работа будет вестись по ряду секций – начальное образование, языковое образование, гуманитарное образование и др. Участниками встреч станут педагоги и руководители районных школ.

Мероприятие организованно РОО «Ассоциация участников педагогических конкурсов» при поддержке министерства образования Новосибирской области. У всех участников круиза будет возможность расширить свой профессиональный опыт, компетенции и навыки, которые в дальнейшем помогут создать в их школах более творческую атмосферу, располагающую к доверительному диалогу между всеми участниками образовательного процесса.

Источник: СР


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Круи́з — (англ. cruise), в первоначальном значении — морское путешествие. В настоящее время понятие расширилось, туристические фирмы стали предлагать морские круизы, речные круизы и круизы на поездах.

    В настоящее время для круизов используются и паромы.

    Например, у Сильи Лайн паром из Стокгольма в Хельсинки 12-палубный, с казино и ночным клубом на борту; он рассчитан на 3000 пассажиров.
    С другой стороны, в круизное плаванье можно отправиться и на небольшом судне — так, в последние десятилетия все большую популярность набирают путешествия на круизных парусных яхтах или катамаранах, вместимостью от 4 до 12 человек. Круизные яхты полностью экипированы всем необходимым для жизни (спальные места, холодильник, плита, туалет, душ, музыкальный центр и т. п.) Продолжительность такого путешествия составляет от одной недели, экипаж как правило состоит из одного-двух человек (причем при наличии достаточной квалификации, управлять яхтой могут сами участники круиза). Наиболее популярные направления для парусных круизов — Средиземное море, Карибское море, Балтийское море.

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  2. Аноним

    Шестой «Педагогический круиз» для учительского роста пройдет в Бердске

    Чему могут научить люди, которые даже не знают значение и определение слов? Например, как это собрание по обмену опытом, можно обозвать «круизом», в здравом уме и твердой памяти?

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