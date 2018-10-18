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34% американцев считают Россию врагом

Опрос: каждый пятый россиянин очень плохо относится к США, и лишь 3% граждан РФ в целом очень хорошо относятся к Америке.

18.10.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев
 
34% американцев считают Россию врагом

Встреча Путина и Трампа

Всего 2% американцев считают Россию союзником США, тогда как треть жителей страны рассматривают РФ как врага, свидетельствуют данные опроса, проведенного изданием Economist и институтом исследований общественного мнения YouGov.

По данным опроса, 34% респондентов на вопрос о том, рассматривают ли они приведенные страны «как друзей или врагов США», ответили, что считают Россию врагом. Еще десятая часть опрошенных считает Россию дружественным государством, а 31% — недружественным.

Также, согласно результатам исследования, 14% американцев считают, что президент Дональд Трамп относится к РФ как к союзнику, а 12% полагают, что для него Россия представляется врагом, передает РИА Новости.

Результаты опроса показывают, что всего 1% американцев считают союзником КНДР, почти половина респондентов (47%) ответили, что относятся к этой стране как к врагу.

Опрос проводился в период с 14 по 16 октября с участием 1500 жителей США. Уровень погрешности составляет примерно 3%.

В свою очередь, согласно проведенному в сентябре опросу «Левады-центра», каждый пятый россиянин очень плохо относится к США, и лишь 3% граждан РФ в целом очень хорошо относятся к Америке. Сотрудники центра задавали вопрос «Как вы в целом относитесь сейчас к США?». Согласно данным опроса, лишь 3% россиян относятся к ним «очень хорошо», обратной точки зрения («очень плохо») придерживаются 21% россиян. Кроме того, в «основном хорошо» ответили 31%, а «в основном плохо» — 33% россиян.

В январе 2018 года, отвечая на тот же вопрос, только 9% россиян заявили, что относятся к США очень плохо. Очень хорошо относились к Штатам 2% опрошенных, в основном хорошо — 35%, в основном плохо — 40%. Опрос проведен 20-26 сентября, в исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет в 52 субъектах РФ.


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