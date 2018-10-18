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Доходы россиян упали на 1,5% в сентябре

В номинальном выражении доходы населения в сентябре 2018 года составили 31 982 рублей.

18.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Доходы россиян упали на 1,5% в сентябре

Росстат заявляет о снижении доходов

В годовом выражении (по сравнению с сентябрем 2017 года) снижение реальных доходов населения РФ в сентябре 2018 года составило 1,5% после снижения на 0,9% в августе, роста на 2,4% в июле, 0,5% в июне, 0,2% в мае, 5,6% в апреле (данные за июль-апрель незначительно пересчитаны), 4,6% в марте и 4,2% в феврале.

Реальные доходы населения РФ в сентябре 2018 года не изменились по сравнению с августом 2018 года, сообщил в среду Росстат.

В номинальном выражении доходы населения в сентябре 2018 года составили 31 тыс. 982 руб. — на 2,7% выше, чем в сентябре 2017 года, и на 0,4% выше августа 2018 года.

В январе 2018 года реальные доходы снизились на 6,8% из-за единовременной выплаты пенсионерам в 5 тыс. рублей в январе 2017 года. Если эту выплату не учитывать, то доходы в январе 2018 года в реальном выражении выросли на 0,1% по сравнению с январем 2017 года.

Росстат в своих докладах теперь публикует две цифры — с исключением и без исключения единовременной выплаты в 5 тыс. рублей в январе 2017 года.

Так, реальные доходы за январь-сентябрь 2018 года с учетом этой выплаты выросли на 1,1% к аналогичному периоду 2017 года. Если выплату не учитывать, то доходы выросли за девять месяцев на 1,7%.

Рост средней заработной платы в сентябре 2018 года (42,2 тыс. рублей) составил 10,8% в номинальном и 7,2% в реальном выражении к сентябрю 2017 года. За девять месяцев зарплаты выросли на 11,1% в номинальном выражении к прошлому году и на 8,4% в реальном.

Как сообщалось, в целом за 2017 год доходы снизились на 1,7% в реальном выражении по сравнению с 2016 годом. Реальные доходы населения РФ сократились четвертый год подряд: в 2016 году доходы упали на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году было зафиксировано падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%, передает «Интерфакс».


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(1) Комментарий

  1. Новый мэр

    В августе 0.9%, итого за 2 месяца 2,4%

    Thumb up 1 Thumb down 0

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