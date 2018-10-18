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Погибли годовалый и 3-летний дети по вине матери на пожаре в Новосибирской области

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Погибли годовалый и 3-летний дети по вине матери на пожаре в Новосибирской области

Пока пьяная многодетная мать спала, дети открыли печь. Суд приговорил родительницу к 1,5 году лишения свободы условно.

18.10.2018 Нет комментариев
 
Погибли годовалый и 3 летний дети по вине матери на пожаре в Новосибирской области

Суд ограничился условным сроком

В Мошковском районе вынесен приговор по делу о причинении смерти детям по неосторожности, сообщили в среду в прокуратуре Новосибирской области.

Мошковский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы Мошковского района Людмилы Бурцевой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

В суде установлено, что 16 января 2018 года  Бурцева в состоянии алкогольного опьянения в своем садовом доме по ул. Центральная в СНТ «Кадр-2» растопила печь и уснула, оставив своих троих малолетних детей 2017, 2015 и 2013 года рождения без присмотра, тем самым утратила контроль за происходящим.

Пока она спала, произошло возгорание жилого помещения, в связи с тем, что дети Бурцевой воспользовались открытым источником огня.

В результате возгорания дома и наполнения его продуктами горения наступила смерть двух малолетних детей (2015 и 2017 года рождения).

Суд приговорил Бурцеву к 1 году 6 месяцам лишения свободы (условно на 1 год 6 месяцев).


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