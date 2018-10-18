Не станет никогда государственным лесхоз Бердска
Подвергся пыткам и был обезглавлен саудовский журналист
ЧП: Ступень ракеты не так собрали
Шестой «Педагогический круиз» для учительского роста пройдет в Бердске
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
128 тыс. рублей оставил в магазинах за 9 месяцев каждый житель Бердска
Жестами споют и прочитают стихи глухонемые на Сибирском фестивале в Бердске
Хлопают в ладоши при приземлении самолетов жители России
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Погибли годовалый и 3-летний дети по вине матери на пожаре в Новосибирской области