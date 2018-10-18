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Жестами споют и прочитают стихи глухонемые на Сибирском фестивале в Бердске

В ДК «Родина» состоится гала-концерт Сибирского фестиваля жестового творчества «РеалиЯ». В программе также пантомима и танцы. Фестиваль получил бердскую прописку.

18.10.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Жестами споют и прочитают стихи глухонемые на Сибирском фестивале в Бердске

Выступления глухих артистов очень эмоциональны, поэтому никого не оставляют равнодушными

В рамках реализации гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, 20 октября в 17:00 в бердском ДК «Родина» состоится гала-концерт Сибирского фестиваля жестового творчества «РеалиЯ».

-Приглашаем бердчан принять участие в качестве зрителей, — сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

В программе выступление артистов, представителей 5 регионов Сибирского федерального округа и республики Казахстан, имеющих ограничение здоровья по слуху. Номинации: жестовое пение, оригинальный жанр, хореография, пантомима, стихотворение жестовым языком.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», впервые подобный фестиваль прошел в Бердске в сентябре 2016 года. Артисты со сцены «пели» шлягеры и срывали аплодисменты в виде приветственных махов руками над головой. Они не слышат музыку — только вибрацию, по которой задают себе ритм. И прочитывают слова песни губами, мимикой, руками и пластикой. Не имеющим проблем со слухом музыка кажется очень громкой. Но иначе глухие ее не почувствуют.

Председатель общества глухих Новосибирской области Михаил Брагин назвал фестиваль значимым событием, еще одной возможностью людям с ограниченными возможностями интегрироваться в общество и проявить свои творческие способности.

А глава регионального общества инвалидов Игорь Галл-Савальский, шутя, отметил, что 300-лет назад на слиянии Берди и Оби построили Бердский острог только для того, чтобы здесь 24 сентября 2016 года состоялся первый Сибирский фестиваль жестовой песни. Игорь Владимирович признался в любви родному городу и сказал, что гордится именем «бердчанин».

Как рассказал председатель бердского отделения общества глухих Сергей Полозюк, они решили устроить фестиваль жестовой песни в юбилею города, не подозревая, что он станет международным.

Бердские инвалиды по слуху, по словам Полозюка, очень активные. Они участвую в различных декадах и праздниках, общегородских субботниках, соревнованиях. Глухие из Бердска считаются самыми сильными спортсменами среди всех категорий инвалидов всей Новосибирской области и всегда занимают первые места на спартакиадах.

Глава Бердска Евгений Шестернин рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», что хочет вывести жестовый фестиваль на открытую сцену на площади Горького. Возможно, это произойдет в следующий раз. Ведь, судя по всему, уникальный фестиваль прочно обосновался в Бердске, что дает возможности для воплощения идей.


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