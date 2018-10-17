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34,5 млн рублей за пассажирские перевозки заплатит бюджет Бердске

Победитель аукциона будет возить пассажиров, в том числе и льготников, до конца июня 2019 года.

17.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
34,5 млн рублей за пассажирские перевозки заплатит бюджет Бердске

Льготников в городе возит только бердское автотранспортное предприятие

На прошлой неделе опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по пассажирским перевозкам, доложила на совещании чиновников в Бердске 15 октября начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина. Это городские автобусные маршруты с предоставлением льгот всем категориям граждан.

Перевозки по этому контракту будут выполняться уже в 2019 году, отметила Нятина.

Извещение размещено на сайте госзакупок 10 октября. Время окончания подачи заявок 26 октября. Тендер с начальной ценой контракта 34 584 878.19 рублей разыграют 1 ноября. Источник финансирования — средства бюджета города Бердска на 2018-2019 годы. График оказания услуг: I этап — с 16 ноября 2018 года по 31 декабря 2018 года; II этап — с 1 января 2019 по 30 июня 2019 года.

В Бердске работают несколько перевозчиков, но льготников возит только муниципальное автотранспортное предприятие. И не факт, что дополнительные деньги достанутся именно ему. Деньги получит тот, кто выиграет аукцион. А участники могут быть самые неожиданные. Так на дачные перевозки в этом году заявлялся Томск и значительно снизил первоначальную стоимость тендера. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», виды на бердских пассажиров имеют и транспортники из Сочи.


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