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Депутат ГД от КПРФ: «Те, кто вершат судьбы людей, все в шоколаде»

В ответ спикер Володин обвинил в популизме Алимову, заявившую об утрате связи власти с народом.

17.10.2018 Фото: википедия.ру 6 коммент.
 
Депутат ГД от КПРФ: Те, кто вершат судьбы людей, все в шоколаде

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вступил в полемику с депутатом от КПРФ Ольги Алимовой, обвинившей чиновников в утрате связи с реальностью.

«Коллеги, давайте заканчивать популистские выступления. Дума — место для дискуссий, а не для популизма. Популизм разрушителен. Можно остаться в раз без страны», — сказал Володин на пленарном заседании во вторник .

Он напомнил, что «была огромная страна, но только те, кто сидел в этих парткомах, должны помнить, чем это закончилось».

Таким образом председатель Госдумы прокомментировал заявление Алимовой, которая с трибуны заявила, что «власть не чувствует социального раскола, а продолжает доить собственной народ». «Обычные, извините, зажравшиеся чиновники, которые ошалели от вседозволенности и день за днем утрачивают связь с реальностью, порождая в людях апатию, безразличие, а порой, даже и ненависть, которые в итоге могут вырасти в агрессию», — сказала парламентарий.

По ее словам «те, кто вершат судьбы людей, все в шоколаде».

Алимова напомнила о необходимости принять прогрессивную шкалу налога, и в частности, уменьшить бонусы и «обрезать» позорные «золотые парашюты» чиновникам, об отмене доплат к пенсиям депутатов, сенаторов, прокуроров, сотрудников администрации президента и «прочих, так называемых, элитных профессий» .

«Начните себя, внесите предложения, которые вы сейчас озвучили, как законодательную инициативу, но правильно было бы начать эти инициативы, в том числе с тех, кто развалили Советский Союз, сейчас получает специальные пенсии в регионах, претендуя на эти надбавки», — заметил на это Володин.

Спикер выразил готовность обсудить этот вопрос, отметив, что «каждый секретарь обкома, каждый секретарь ЦК, себе этот стаж записал как госслужбу».

«Какая-то государственная служба, если без страны остались? Давайте, с этого начнем. Это первое. Второе. Если кто-то считает решения, которые принимаются на уровне страны, авантюрой, подайте в суд, докажите», — сказал Володин.

Источник: Интерфакс


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Она права, только говорить этим нЕлюдям нет смысла… :-!
    Любое здравомысляшее решение для них, это «популистские заявления».
    «попробовать подать в суд и доказать это»
    Это тот суд, где судьёй может работать ветеринар? Да, конечно, в справедливости и адекватности такого суда никаких сомнений.

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    • Аноним

      Если твой сосед хорошо зарабатывает а у тебя мышь в холодильнике повесилась, это должно быть звоночком.
      Но не о том что у соседа надо отнять, а о том что ты сам занимаешься ерундой, бесполезным занятием для экономики. Делай как сосед. Меняй профессию. Ищи новое занятие. И тд.
      А поддерживать ненужное путем отбора у тех кто нужным занимается, это как раз и есть путь в никуда.

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  2. Аноним

    Алимова Ольга Николаевна: депутат Государственной Думы ФС РФ шестого созыва с 2011 -2016 гг.

    Извините, но впервые слышу.
    А у нее лично какие связи с народом и чем кроме политики и популизма она занимается уже 30 лет?
    С какими инициативами приходила, чего добилась, в каких делах помогла?
    А то кричать то здесь хоть свинки могут, только выхлоп нулевой. Да хоть народные деньги не проедают и чиновниками не работают в думе при этом

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  3. Аноним

    До чего же противно читать Володина. Чтоб ему все отрыгнулось.

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  4. Организатор

    У вас ошибка володин нужно писать с маленькой буквы,это как предмет. Чей? -володин!

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  5. Поросёнок Пётр

    Ольга Николаевна конечно учудила, говорить в Думе о том, что депутаты утратили связь с реальностью и народом, всё равно, что в публичном доме читать лекции о морали и воздержании :-D

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