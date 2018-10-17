Депутат ГД от КПРФ: «Те, кто вершат судьбы людей, все в шоколаде»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вступил в полемику с депутатом от КПРФ Ольги Алимовой, обвинившей чиновников в утрате связи с реальностью.

«Коллеги, давайте заканчивать популистские выступления. Дума — место для дискуссий, а не для популизма. Популизм разрушителен. Можно остаться в раз без страны», — сказал Володин на пленарном заседании во вторник .

Он напомнил, что «была огромная страна, но только те, кто сидел в этих парткомах, должны помнить, чем это закончилось».

Таким образом председатель Госдумы прокомментировал заявление Алимовой, которая с трибуны заявила, что «власть не чувствует социального раскола, а продолжает доить собственной народ». «Обычные, извините, зажравшиеся чиновники, которые ошалели от вседозволенности и день за днем утрачивают связь с реальностью, порождая в людях апатию, безразличие, а порой, даже и ненависть, которые в итоге могут вырасти в агрессию», — сказала парламентарий.

По ее словам «те, кто вершат судьбы людей, все в шоколаде».

Алимова напомнила о необходимости принять прогрессивную шкалу налога, и в частности, уменьшить бонусы и «обрезать» позорные «золотые парашюты» чиновникам, об отмене доплат к пенсиям депутатов, сенаторов, прокуроров, сотрудников администрации президента и «прочих, так называемых, элитных профессий» .

«Начните себя, внесите предложения, которые вы сейчас озвучили, как законодательную инициативу, но правильно было бы начать эти инициативы, в том числе с тех, кто развалили Советский Союз, сейчас получает специальные пенсии в регионах, претендуя на эти надбавки», — заметил на это Володин.

Спикер выразил готовность обсудить этот вопрос, отметив, что «каждый секретарь обкома, каждый секретарь ЦК, себе этот стаж записал как госслужбу».

«Какая-то государственная служба, если без страны остались? Давайте, с этого начнем. Это первое. Второе. Если кто-то считает решения, которые принимаются на уровне страны, авантюрой, подайте в суд, докажите», — сказал Володин.

Источник: Интерфакс