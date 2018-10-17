Депутат ГД от КПРФ: «Те, кто вершат судьбы людей, все в шоколаде»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вступил в полемику с депутатом от КПРФ Ольги Алимовой, обвинившей чиновников в утрате связи с реальностью.
«Коллеги, давайте заканчивать популистские выступления. Дума — место для дискуссий, а не для популизма. Популизм разрушителен. Можно остаться в раз без страны», — сказал Володин на пленарном заседании во вторник .
Он напомнил, что «была огромная страна, но только те, кто сидел в этих парткомах, должны помнить, чем это закончилось».
Таким образом председатель Госдумы прокомментировал заявление Алимовой, которая с трибуны заявила, что «власть не чувствует социального раскола, а продолжает доить собственной народ». «Обычные, извините, зажравшиеся чиновники, которые ошалели от вседозволенности и день за днем утрачивают связь с реальностью, порождая в людях апатию, безразличие, а порой, даже и ненависть, которые в итоге могут вырасти в агрессию», — сказала парламентарий.
По ее словам «те, кто вершат судьбы людей, все в шоколаде».
Алимова напомнила о необходимости принять прогрессивную шкалу налога, и в частности, уменьшить бонусы и «обрезать» позорные «золотые парашюты» чиновникам, об отмене доплат к пенсиям депутатов, сенаторов, прокуроров, сотрудников администрации президента и «прочих, так называемых, элитных профессий» .
«Начните себя, внесите предложения, которые вы сейчас озвучили, как законодательную инициативу, но правильно было бы начать эти инициативы, в том числе с тех, кто развалили Советский Союз, сейчас получает специальные пенсии в регионах, претендуя на эти надбавки», — заметил на это Володин.
Спикер выразил готовность обсудить этот вопрос, отметив, что «каждый секретарь обкома, каждый секретарь ЦК, себе этот стаж записал как госслужбу».
«Какая-то государственная служба, если без страны остались? Давайте, с этого начнем. Это первое. Второе. Если кто-то считает решения, которые принимаются на уровне страны, авантюрой, подайте в суд, докажите», — сказал Володин.
Источник: Интерфакс
Она права, только говорить этим нЕлюдям нет смысла…
Любое здравомысляшее решение для них, это «популистские заявления».
«попробовать подать в суд и доказать это»
Это тот суд, где судьёй может работать ветеринар? Да, конечно, в справедливости и адекватности такого суда никаких сомнений.
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Если твой сосед хорошо зарабатывает а у тебя мышь в холодильнике повесилась, это должно быть звоночком.
Но не о том что у соседа надо отнять, а о том что ты сам занимаешься ерундой, бесполезным занятием для экономики. Делай как сосед. Меняй профессию. Ищи новое занятие. И тд.
А поддерживать ненужное путем отбора у тех кто нужным занимается, это как раз и есть путь в никуда.
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Алимова Ольга Николаевна: депутат Государственной Думы ФС РФ шестого созыва с 2011 -2016 гг.
Извините, но впервые слышу.
А у нее лично какие связи с народом и чем кроме политики и популизма она занимается уже 30 лет?
С какими инициативами приходила, чего добилась, в каких делах помогла?
А то кричать то здесь хоть свинки могут, только выхлоп нулевой. Да хоть народные деньги не проедают и чиновниками не работают в думе при этом
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До чего же противно читать Володина. Чтоб ему все отрыгнулось.
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У вас ошибка володин нужно писать с маленькой буквы,это как предмет. Чей? -володин!
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Ольга Николаевна конечно учудила, говорить в Думе о том, что депутаты утратили связь с реальностью и народом, всё равно, что в публичном доме читать лекции о морали и воздержании
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