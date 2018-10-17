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Сталинисты не хотят памятник «вождю народов» у обкома КПРФ в Новосибирске

Они считают, что место бюсту в центре столицы Сибири рядом с памятниками воинской славы.

17.10.2018 Фото: Мэрии Новосибирска Один комментарий
 
Сталинисты не хотят памятник вождю народов у обкома КПРФ в Новосибирске

Эскиз памятника Иосифу Сталину

Инициативная группа, добивающаяся установки в городе памятника Иосифу Сталину, отвергают предложение поместить монумент на территории обкома КПРФ, сообщает руководитель группы Алексей Денисюк.

«15 октября состоялась встреча с председателем худсовета (Новосибирска — ИФ), советником мэра (Александром — ИФ) Ложкиным. На встрече он сообщил, что мэр (Анатолий — ИФ) Локоть вместо предложенных нами площадок предлагает установить памятник И.В. Сталину на территории обкома КПРФ», — говорится в тексте письма Денисюка, поступившем в агентство «Интерфакс-Сибирь».

Денисюк отмечает, что обком КПРФ находится в частном секторе по ул. Большевистская поблизости от памятников деревянного зодчества, что не соответствует историческому значению этой фигуры.

«С предложением мэра установить памятник И.В. Сталину на территории обкома КПРФ мы не согласны. (…) Памятник Генералиссимусу И.В. Сталину должен быть установлен в исторически значимой, центральной части города или вблизи объектов воинской славы», — считает общественник.

Как сообщалось, заседание художественного совета Новосибирска, на котором вновь будет обсуждаться вопрос об установке памятника Сталину, должен состояться в середине ноября, сейчас идет общественное обсуждение проекта.

Инициативная группа предложила три места для установки памятника: в центре Новосибирска у гарнизонного Дома офицеров (где уже установлен памятник фельдмаршалу М.И.Кутузову — ИФ), а также в левобережной части города — на площади Сибиряков-гвардейцев и в сквере у завода «Тяжстанкогидропресс».

Инициативная группа по установке в Новосибирске памятника Сталину в 2016 и 2017 годах направляла в мэрию предложения о размещении монумента, однако согласовано ни одно из них не было.

Бюст «вождя народов» уже изготовил новосибирский скульптор Павел Марков.

Источник: Интерфакс


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Самая противоречивая личность в нашей истории…хотя кто знает куда определят «нынешнего»…

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