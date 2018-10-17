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Травников согласился переименовать новосибирский аэропорт Толмачево

Воздушной гавани присвоят имя одного из выдающихся новосибирцев. Предлагают маршала Покрышкина, академика Лаврентьева, хирурга Цивьяна и дирижера Каца.

17.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.
 
Травников согласился переименовать новосибирский аэропорт Толмачево

Историческое название аэропорта сохранится

Новосибирская область присоединилась к всероссийскому проекту «Великие имена России». Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что у новосибирцев появилась уникальная возможность самим выбрать имя, которым будет дополнено наименование аэропорта Толмачево.

«Наша область присоединилась к федеральному проекту «Великие имена России». Организаторы предложили присвоить имена выдающихся россиян 45 крупным аэропортам, в том числе и нашему Толмачёво. Думаю, выбор будет непростой, у нас в регионе много талантливых и знаменитых земляков. Все решит народное голосование», – подчеркнул  Травников.

Представители общественности Новосибирской области уже активно подключились к реализации проекта – как было отмечено на пресс-конференции, посвященной старту проекта, наименование «Толмачёво» у аэропорта Новосибирска сохранится и будет дополнено именем выдающегося соотечественника, выбранным в ходе народного голосования.

По словам председателя Общественной палаты Новосибирской области Галины Гридневой, конкурс будет проходить в четыре этапа. Сейчас, на первом этапе, Общественная палата региона проводит на своих площадках открытые публичные обсуждения, по их результатам формируется первичный список имён-претендентов. На втором этапе, который продлится с 22 по 28 октября, граждане смогут добавлять свои варианты имен к уже выдвинутым предложениям. В рамках третьего этапа в ходе социологических опросов определится тройка лидеров имён-претендентов. Наконец, с 8 по 30 ноября состоится финальное голосование. Любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя, по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя». Голосование пройдёт на сайте Великие Имена.рф, в социальных сетях («Вконтакте», «Одноклассники»), с помощью смс-голосования или заполнения анкеты.

В свою очередь, руководитель АНО «Историческое общество СФО» Екатерина Болдырева подчеркнула, что акция должна способствовать развитию патриотизма через активное общественное обсуждение достижений наших соотечественников. В настоящее время представители общественности региона уже активно предлагают имена выдающихся жителей Новосибирской области, которые могли бы войти в название новосибирского аэропорта «Толмачево». В их числе маршал авиации, трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин, основатель Сибирского отделения академии наук и Новосибирского Академгородка Михаил Лаврентьев, советский хирург, профессор Яков Цивьян, выдающийся дирижер Арнольд Кац и другие.

Итоги народного конкурса будут подведены 5 декабря, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Для справки

«Великие имена России» – масштабный проект присвоения имен выдающихся соотечественников главным аэропортам субъектов РФ. Организаторы проекта Общественная палата Российской Федерации, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество.

Конкурс будет организован таким образом, чтобы охватить максимальное число участников и учесть всю палитру мнений. Имена, которые выберут россияне, дополнят официальные наименования 45 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек. Великие имена, навсегда вписанные в историю, продолжат жить в названиях аэропортов, олицетворяя победы и достижения нашей страны. Они станут важной составляющей туристических брендов территорий и основой культурных концепций оформления пассажирских терминалов.



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(6) Комментариев

  1. Сух

    Зачем? Столько денег зря потратят! Псевдопатриотизм!

    Thumb up 7 Thumb down 0

  2. Новый мэр

    Господи но где таких и почему нам? Хотя сейчас и непонятно кому молится?!

    «Товарищи, есть установка весело
    встретить Новый год.
    Это на нас.. Э-э.. Накладывает
    и в тоже время от нас требует..
    Мы должны провести наше
    мероприятие так, чтобы никто
    не мог сказать…
    Необходимо приложить игру
    фантазии, чтобы в соответствии
    со сметой провести наше
    мероприятие, так сказать,
    на высоком уровне, товарищи!
    И, главное, понимаешь ли,
    сурьёзно! Как вы считаете,
    товарищ Крылова?»

    из х/ф «Карнавальная ночь» :-D
    Ни чего не меняется, только ещё дурнее

    Thumb up 3 Thumb down 0

  3. Школьник

    Глупейшая инициатива! Наш аэропорт имеет историческое название — Толмачево. И ничего не надо трогать. Это как большевики города переименовывали города: Тверь в Калинин, С.Петербург — в Ленинград и т.д. Постройте новый аэропорт — и тогда называйте его как угодно. Но исторически сложившиеся названия трогать нельзя — это натуральный вандализм. :(

    Thumb up 5 Thumb down 0

  4. a.danilov

    «Наша область присоединилась…» ©
    Вологодская?

    Thumb up 4 Thumb down 0

  5. Александр

    Бредовая инициатива. Прислали варяга, которому плевать на нашу историю….

    Thumb up 1 Thumb down 0

  6. 15-ти летняя сами знаете кто

    Фамилия должна бть хотя бы как то созвучна, например, аэропорт Ходорковского. А что, известного покимона задерживали в нем!

    Thumb up 0 Thumb down 0

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