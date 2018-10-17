Травников согласился переименовать новосибирский аэропорт Толмачево

Новосибирская область присоединилась к всероссийскому проекту «Великие имена России». Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что у новосибирцев появилась уникальная возможность самим выбрать имя, которым будет дополнено наименование аэропорта Толмачево.

«Наша область присоединилась к федеральному проекту «Великие имена России». Организаторы предложили присвоить имена выдающихся россиян 45 крупным аэропортам, в том числе и нашему Толмачёво. Думаю, выбор будет непростой, у нас в регионе много талантливых и знаменитых земляков. Все решит народное голосование», – подчеркнул Травников.

Представители общественности Новосибирской области уже активно подключились к реализации проекта – как было отмечено на пресс-конференции, посвященной старту проекта, наименование «Толмачёво» у аэропорта Новосибирска сохранится и будет дополнено именем выдающегося соотечественника, выбранным в ходе народного голосования.

По словам председателя Общественной палаты Новосибирской области Галины Гридневой, конкурс будет проходить в четыре этапа. Сейчас, на первом этапе, Общественная палата региона проводит на своих площадках открытые публичные обсуждения, по их результатам формируется первичный список имён-претендентов. На втором этапе, который продлится с 22 по 28 октября, граждане смогут добавлять свои варианты имен к уже выдвинутым предложениям. В рамках третьего этапа в ходе социологических опросов определится тройка лидеров имён-претендентов. Наконец, с 8 по 30 ноября состоится финальное голосование. Любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя, по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя». Голосование пройдёт на сайте Великие Имена.рф, в социальных сетях («Вконтакте», «Одноклассники»), с помощью смс-голосования или заполнения анкеты.

В свою очередь, руководитель АНО «Историческое общество СФО» Екатерина Болдырева подчеркнула, что акция должна способствовать развитию патриотизма через активное общественное обсуждение достижений наших соотечественников. В настоящее время представители общественности региона уже активно предлагают имена выдающихся жителей Новосибирской области, которые могли бы войти в название новосибирского аэропорта «Толмачево». В их числе маршал авиации, трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин, основатель Сибирского отделения академии наук и Новосибирского Академгородка Михаил Лаврентьев, советский хирург, профессор Яков Цивьян, выдающийся дирижер Арнольд Кац и другие.

Итоги народного конкурса будут подведены 5 декабря, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Для справки

«Великие имена России» – масштабный проект присвоения имен выдающихся соотечественников главным аэропортам субъектов РФ. Организаторы проекта Общественная палата Российской Федерации, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество.

Конкурс будет организован таким образом, чтобы охватить максимальное число участников и учесть всю палитру мнений. Имена, которые выберут россияне, дополнят официальные наименования 45 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек. Великие имена, навсегда вписанные в историю, продолжат жить в названиях аэропортов, олицетворяя победы и достижения нашей страны. Они станут важной составляющей туристических брендов территорий и основой культурных концепций оформления пассажирских терминалов.





