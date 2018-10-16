Девочки рождаются чаще в Бердске

За 9 месяцев 2018 года в бердском ЗАГСе зарегистрировано 860 рождений — 860. Родилось 419 мальчиков и 441 девочек, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник городского отдела ЗАГСа Лариса Крокус.
729 младенцев появились на свет в браке, у 67 детей одновременно с рождением было установлено отцовство, то есть родители не состоят в браке, но мужчина признал себя отцом ребенка.
В 2017 году за аналогичный период в Бердске выдано 946 свидетельств о рождении, из них девочек зарегистрировано — 446, мальчиков — 500.
Мальчиков часто называли именами Александр, Михаил, Роман, Артем, девочек — Полина, Ева. Необычные имена — Юлианна, Эльза.
Руководитель отдела ЗАГС отмечает, что несовершеннолетних матерей в этом году 5, а женщин, родивших после 41 года — 16. В прошлом году стали матерями до 18 лет две девушки, старше 41 — 13 женщин.
За 9 месяцев этого года, в Бердске заключила брак 601 пара, в прошлом году за аналогичный период — 639.
На развод решились в 2018-м 400 пар, из них 102 прекратили официальные отношения по взаимному согласию, 290 браков было расторгнуто через суд. В 2017 году за первые девять месяцев развелись 402 пары.
В 2018 году, в период с января по сентябрь умерло 1033 человека, в прошлом году число умерших было на 45 человек больше (1078).
По словам Ларисы Крокус, в Бердске сокращается число актовых записей. Но работники ЗАГСа надеются, что такие записи, как рождение и брак будут только увеличиваться, потому что «люди нуждаются в семье, именно она та основа, на которой все зиждется».
— Думаю, бердчане будут и дальше радовать нас своими ребятишками и свадьбами. Когда видишь людей на свадебных машинах, это всегда радостно и вызывает улыбку. А смотришь, как родители гуляют с ребятишками в колясках, — значит, жизнь продолжается, — убеждена Лариса Владимировна.
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