Посадили за решетку 6 пьяных водителей в Бердске

За прошедшую неделю зарегистрировано 437 сообщений о преступлениях и происшествиях в отделе МВД по Бердску. Из них 14 преступлений: семь раскрыты, семь остались нераскрыты, сообщил на совещании чиновников 15 октября начальник бердской полиции Владимир Соколов.

Автор видео Галина Панчева



— За административные правонарушения задержали 29 человек. Выявлено 31 административное правонарушение. В камеру для административно задержанных было помещено шесть человек — за нарушение в области безопасности дорожного движения «Нетрезвый водитель» и за употребление спиртосодержащих продуктов. Особо тяжких преступлений за неделю не было выявлено. По линии работы по выявлению нарушений иностранными гражданами зарегистрировано четыре нарушения. Проводились профилактические мероприятия, розыск. Без вести пропавших два человека заявлены были. Но они установлены, найдены, — рассказал Владимир Соколов.