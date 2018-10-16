Зарплата топов в России равна зарплате топов Европы и США
Уменьшат число мест для курения в России
Вместе с кленами вырубили березы и рябины в роще Микрорайона Бердска
Госдума: «Политическим педофилам» штрафами запретят вовлекать детей в митинги
Зарабатывают больше других боссов руководители в сфере транспорта Новосибирска
Закупать у единого поставщика хотят импортные лекарства в России
За топящий фекалиями дом взыщет с застройщика власть Бердска
Справляют нужду на улице из-за отсутствия общественного туалета жители Бердска
Вексельберг подаст иск к США из-за санкций в его адрес