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Вексельберг подаст иск к США из-за санкций в его адрес

Из-за санкций он потерял $3 млрд, его активы заморозили правительства других стран, а не только США, а «Ренова» была вынуждена расстаться с активами в Швейцарии и Италии.

16.10.2018 Фото: de.m.wikipedia.org Нет комментариев
 
Вексельберг подаст иск к США из за санкций в его адрес

Вексельберг намерен судиться из-за санкций США в свой адрес

Совладелец «Реновы» Виктор Вексельберг намерен в суде доказать неправомерность санкций США в свой адрес.

«Санкции незаконны и несправедливы, буду судиться», — заявил он журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, ведет ли переговоры с OFAC о том, чтобы снять санкции.

«Речь идет не о суде и не о незаконности (решения о включении в SDN List — ИФ), а о том что: а) это необоснованные санкции, б) мы будем обжаловать в основном порядке. Есть порядок обжалования, соответственно, работает юридическая команда, которая будет добиваться их отмены в том порядке, который установлен самим Минфином США, именно об этом идет речь», — пояснил «Интерфаксу» представитель «Реновы» Андрей Шторх.

Вексельберг и принадлежащая ему «Ренова» попали в SDN List 6 апреля, в день введения максимально жесткого антироссийского санкционного пакета США. Уже в августе, отчитываясь перед Сенатом, чиновники Минфина США заявили, что из-за санкций он потерял $3 млрд, его активы заморозили правительства других стран, а не только США, а «Ренова» была вынуждена расстаться с активами в Швейцарии и Италии.

Источник: Интерфакс


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