Зарабатывают больше других боссов руководители в сфере транспорта Новосибирска

Средняя зарплата новосибирских руководителей в сфере строительства оказалась выше, чем в сфере промышленности. А меньше всех в Новосибирске получают начальники в логистике и закупках. Такие данные показало исследование, проведенное экспертами сайта по поиску работы Зарплата.ру ко Дню босса (16 октября).
Самая высокая средняя зарплата – 64 515 рублей – предлагается новосибирским руководителям в сфере транспорта и автобизнеса. Немного меньше получают начальники в строительстве и недвижимости – в среднем 55 064 рублей.
В промышленности руководителям предлагают средний доход в размере 53 937 рублей, а в маркетинге и PR – 51 182 рубля. Меньше 50 тысяч рублей – 49 487 – получают боссы в продажах и розничной торговле. При этом самая привлекательная по заработной плате вакансия сейчас размещена именно в этой сфере – компания ищет директора розничной сети с зарплатой от 100 тысяч рублей.
Значительно отстают по размерам оплат в Новосибирске начальники в логистике и закупках. В этой сфере руководители могут рассчитывать на среднюю заработную плату в 35 446 рублей.
Отметим, что самая высокая конкуренция на должность руководителя в Новосибирске наблюдается именно в сфере логистики и закупок – 49 человек на место. Проще всего найти работу начальникам в промышленности – здесь на место претендует только 13 человек.
«Средний срок поиска работы претендентами на должность руководителя за последние пару лет вырос на 30%, и теперь может составлять не меньше полугода. В первую очередь это связано с тем, что работодатели стали более тщательно относиться к выбору подходящих кандидатов. В то же время сами соискатели готовы ждать, когда появится вакансия, подходящая им по всем параметрам. Сегодня долгий поиск работы уже ни у кого не вызывает вопросов, особенно в такой узкой специализации как руководящие должности»», — отметил Иван Чирков, руководитель отдела брендинга и PR портала Зарплата.ру.
Исследование проводилось в сферах, в которых размещено больше всего вакансий на сайте Зарплата.ру в Новосибирске – более 700.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10