Зарабатывают больше других боссов руководители в сфере транспорта Новосибирска

Средняя зарплата новосибирских руководителей в сфере строительства оказалась выше, чем в сфере промышленности. А меньше всех в Новосибирске получают начальники в логистике и закупках. Такие данные показало исследование, проведенное экспертами сайта по поиску работы Зарплата.ру ко Дню босса (16 октября).

Самая высокая средняя зарплата – 64 515 рублей – предлагается новосибирским руководителям в сфере транспорта и автобизнеса. Немного меньше получают начальники в строительстве и недвижимости – в среднем 55 064 рублей.

В промышленности руководителям предлагают средний доход в размере 53 937 рублей, а в маркетинге и PR – 51 182 рубля. Меньше 50 тысяч рублей – 49 487 – получают боссы в продажах и розничной торговле. При этом самая привлекательная по заработной плате вакансия сейчас размещена именно в этой сфере – компания ищет ди⁠ректора розничной сети с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Значительно отстают по размерам оплат в Новосибирске начальники в логистике и закупках. В этой сфере руководители могут рассчитывать на среднюю заработную плату в 35 446 рублей.

Отметим, что самая высокая конкуренция на должность руководителя в Новосибирске наблюдается именно в сфере логистики и закупок – 49 человек на место. Проще всего найти работу начальникам в промышленности – здесь на место претендует только 13 человек.

«Средний срок поиска работы претендентами на должность руководителя за последние пару лет вырос на 30%, и теперь может составлять не меньше полугода. В первую очередь это связано с тем, что работодатели стали более тщательно относиться к выбору подходящих кандидатов. В то же время сами соискатели готовы ждать, когда появится вакансия, подходящая им по всем параметрам. Сегодня долгий поиск работы уже ни у кого не вызывает вопросов, особенно в такой узкой специализации как руководящие должности»», — отметил Иван Чирков, руководитель отдела брендинга и PR портала Зарплата.ру.

Исследование проводилось в сферах, в которых размещено больше всего вакансий на сайте Зарплата.ру в Новосибирске – более 700.