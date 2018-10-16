Травников поднимет зарплату до 45 тыс. рублей в Новосибирской области

Правительство Новосибирской области предложило сделать приоритетами областного бюджета-2019 увеличение средств на зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы, реализацию указов президента РФ, увеличение расходов на меры социальной поддержки, а также ряд других направлений.

Пакет ключевых финансовых документов Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 года рассмотрен 15 октября на заседании регионального правительства, которое провёл первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков.

Проект закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» представил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. В частности, он подчеркнул, что расходная часть бюджета 2019 года сформирована без заёмного дефицита, со снижением долговой нагрузки, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Прогнозируется, что доходы областного бюджета 2019 года составят свыше 147,5 млрд рублей, увеличение собственных доходов оценивается в общей сумме более 10,6 млрд рублей. Совокупные ресурсы для обеспечения расходных обязательств 2019 года оцениваются в 151,4 млрд рублей, они будут направлены на реализацию указов президента РФ, дотации, субсидии, субвенции местным бюджетам зарплатосодержащего характера, меры социальной поддержки, дорожный фонд и транспортное обслуживание населения и другие направления. Дефицит, сформированный на 2019 год, составляет порядка 3,7 млрд рублей и носит не заёмный характер.

Законопроект «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» будет направлен на заключение в Министерство финансов РФ, а затем внесён на рассмотрение в Законодательное Собрание Новосибирской области.

Также в ходе заседания правительства рассмотрен проект закона Новосибирской области «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Новосибирской области на 2019 год». В 2019 году данную величину предлагается установить на уровне 8814 рублей – этот показатель устанавливается ежегодно с целью реализации федерального законодательства и для установления социальной доплаты к пенсии.

Ещё одним ключевым финансовым документом, принятым на заседании Правительства, стал прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Согласно документу, в 2019-2021 годах продолжится реализация мер по дальнейшему повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, среднемесячную номинальную начисленную заработную плату в 2019 году по оптимистичному прогнозу планируется довести до 45,2 тысячи с ростом к уровню 2018 года на 27,1%. В социальной сфере в ближайшие три года ожидается сохранение в полном объеме всех льгот и выплат, предусмотренных действующим законодательством РФ и Новосибирской области, а также совершенствование системы мер социальной поддержки. Ключевой задачей всех органов власти остаётся активное привлечение средств федерального бюджета, в том числе в рамках национальных проектов для создания благоприятных условий и роста экономики региона.

Владимир Знатков предложил одобрить проект прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.