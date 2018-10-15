Демонтаж фундамента — конечный этап сноса зданий

Чтобы демонтаж фундамента был проведен качественно и в срок необходимо, чтобы работы проводили специалисты. Мастера, работающие в компании «Демонтажник», выполняют демонтажные операции в соответствии со всеми существующими требованиями. Связаться со специалистами для консультации можно по телефону +7 (812) 992-53-18. Также всю необходимую информацию можно получить на сайте здесь https://lomaem-spb.ru/uslugi_i_ceny/fundament/.

Особенности проведения работ

Демонтаж фундаментов зданий должен проводиться всегда с наличием современного специального оборудования и инструментов. Все необходимые разрешительные документы на проведение работ должны быть зарегистрированы в соответствующих организациях и подписаны.

Помимо качественного и быстрого демонтажа основания здания специалисты должны гарантировать:

Своевременную уборку строительного мусора.

Минимальные неудобства жителям соседних зданий.

Соблюдение всех норм и стандартов проводимых работ.

Стоимость работ зависит от многих факторов и рассчитывается в индивидуальном порядке, после чего фиксируется в договоре. Обычно она связана со следующими факторами:

Масштабами работ.

Видом фундамента.

Качеством бетона, который нужно будет демонтировать.

Количество металла, который использовался для создания фундамента.

Сроками выполнения работ.

В местах, где невозможно применить современные методы удаляют фундамент ручным способом. Для этого используют электрические и ручные инструменты. К примеру, это могут быть кувалды, перфораторы и алмазной резки. Этот способ наиболее трудоемкий, но он оптимально подходит для демонтажа ленточных фундаментов.

Самым эффективным методом демонтажа является взрывание, но с его помощью разрешается демонтировать фундаменты только в нежилых районах. Кроме этого может использоваться другие способы: