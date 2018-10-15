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Демонтаж фундамента — конечный этап сноса зданий

Сложность демонтажа фундамента зависит от его вида.

15.10.2018 Фото: demontazhvspb.ru Нет комментариев
 
Демонтаж фундамента конечный этап сноса зданий

Чтобы демонтаж фундамента был проведен качественно и в срок необходимо, чтобы работы проводили специалисты. Мастера, работающие в компании «Демонтажник», выполняют демонтажные операции в соответствии со всеми существующими требованиями. Связаться со специалистами для консультации можно по телефону +7 (812) 992-53-18. Также всю необходимую информацию можно получить на сайте здесь https://lomaem-spb.ru/uslugi_i_ceny/fundament/.

Особенности проведения работ

Демонтаж фундаментов зданий должен проводиться всегда с наличием современного специального оборудования и инструментов. Все необходимые разрешительные документы на проведение работ должны быть зарегистрированы в соответствующих организациях и подписаны.

Помимо качественного и быстрого демонтажа основания здания специалисты должны гарантировать:

  • Своевременную уборку строительного мусора.
  • Минимальные неудобства жителям соседних зданий.
  • Соблюдение всех норм и стандартов проводимых работ.

Стоимость работ зависит от многих факторов и рассчитывается в индивидуальном порядке, после чего фиксируется в договоре. Обычно она связана со следующими факторами:

  • Масштабами работ.
  • Видом фундамента.
  • Качеством бетона, который нужно будет демонтировать.
  • Количество металла, который использовался для создания фундамента.
  • Сроками выполнения работ.

В местах, где невозможно применить современные методы удаляют фундамент ручным способом. Для этого используют электрические и ручные инструменты. К примеру, это могут быть кувалды, перфораторы и алмазной резки. Этот способ наиболее трудоемкий, но он оптимально подходит для демонтажа ленточных фундаментов.

Самым эффективным методом демонтажа является взрывание, но с его помощью разрешается демонтировать фундаменты только в нежилых районах. Кроме этого может использоваться другие способы:

  • Гидроклин, когда потоки воды под высоким давлением заливаются в отверстия, предварительно сделанные в бетоне.
  • Ультразвук. Для этого используется специальное оборудование, но сожалению стоимость таких работ очень высокая.
  • Специальных смеси, в которых агрессивные компоненты оказывают разрушающее воздействие на основание здания.


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