Демонтаж фундамента — конечный этап сноса зданий

Чтобы демонтаж фундамента был проведен качественно и в срок необходимо, чтобы работы проводили специалисты. Мастера, работающие в компании «Демонтажник», выполняют демонтажные операции в соответствии со всеми существующими требованиями. Связаться со специалистами для консультации можно по телефону +7 (812) 992-53-18. Также всю необходимую информацию можно получить на сайте здесь https://lomaem-spb.ru/uslugi_i_ceny/fundament/.
Особенности проведения работ
Демонтаж фундаментов зданий должен проводиться всегда с наличием современного специального оборудования и инструментов. Все необходимые разрешительные документы на проведение работ должны быть зарегистрированы в соответствующих организациях и подписаны.
Помимо качественного и быстрого демонтажа основания здания специалисты должны гарантировать:
Своевременную уборку строительного мусора.
Минимальные неудобства жителям соседних зданий.
Соблюдение всех норм и стандартов проводимых работ.
Стоимость работ зависит от многих факторов и рассчитывается в индивидуальном порядке, после чего фиксируется в договоре. Обычно она связана со следующими факторами:
Масштабами работ.
Видом фундамента.
Качеством бетона, который нужно будет демонтировать.
Количество металла, который использовался для создания фундамента.
Сроками выполнения работ.
В местах, где невозможно применить современные методы удаляют фундамент ручным способом. Для этого используют электрические и ручные инструменты. К примеру, это могут быть кувалды, перфораторы и алмазной резки. Этот способ наиболее трудоемкий, но он оптимально подходит для демонтажа ленточных фундаментов.
Самым эффективным методом демонтажа является взрывание, но с его помощью разрешается демонтировать фундаменты только в нежилых районах. Кроме этого может использоваться другие способы:
Гидроклин, когда потоки воды под высоким давлением заливаются в отверстия, предварительно сделанные в бетоне.
Ультразвук. Для этого используется специальное оборудование, но сожалению стоимость таких работ очень высокая.
Специальных смеси, в которых агрессивные компоненты оказывают разрушающее воздействие на основание здания.
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