Путин утвердил новую госполитику в области ядерной безопасности

Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности до 2025 года и на дальнейшую перспективу. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предписывает правительству России обеспечить реализацию Основ и утвердить соответствующий план мероприятий в трехмесячный срок. Предыдущая редакция Основ, принятая в 2012 году, признана утратившей силу.

Источник: ТАСС