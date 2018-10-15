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Путин утвердил новую госполитику в области ядерной безопасности

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Путин утвердил новую госполитику в области ядерной безопасности

Указ предписывает правительству обеспечить реализацию Основ до 2025 года и утвердить соответствующий план мероприятий в трехмесячный срок.

15.10.2018 Фото: кремлин.ру Один комментарий
 
Путин утвердил новую госполитику в области ядерной безопасности

Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности до 2025 года и на дальнейшую перспективу. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предписывает правительству России обеспечить реализацию Основ и утвердить соответствующий план мероприятий в трехмесячный срок. Предыдущая редакция Основ, принятая в 2012 году, признана утратившей силу.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    а в это время «Трамп допустил возможность личной причастности президента РФ Владимира Путина к убийствам и отравлениям»..
    http://classic.newsru.com/world/15oct2018/trump_putin.html
    Президент США Дональд Трамп в своем большом интервью телеканалу CBS заявил в воскресенье, 14 октября, что допускает возможность причастности президента России Владимира Путина к убийствам и отравлениям. Отвечая на вопрос корреспондента программы «60 минут» Лесли Шталь, согласен ли Трамп, что Путин имеет отношение к убийствами и отравлениям, президент США ответил: «Да, вероятно, имеет. Вероятно». (с)
    что то градус изоляции России повышается …

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