Путин утвердил новую госполитику в области ядерной безопасности

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а в это время «Трамп допустил возможность личной причастности президента РФ Владимира Путина к убийствам и отравлениям»..
http://classic.newsru.com/world/15oct2018/trump_putin.html
Президент США Дональд Трамп в своем большом интервью телеканалу CBS заявил в воскресенье, 14 октября, что допускает возможность причастности президента России Владимира Путина к убийствам и отравлениям. Отвечая на вопрос корреспондента программы «60 минут» Лесли Шталь, согласен ли Трамп, что Путин имеет отношение к убийствами и отравлениям, президент США ответил: «Да, вероятно, имеет. Вероятно». (с)
что то градус изоляции России повышается …
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